Репортер CBS в Чикаго заявила об атаке ICE её машины
Репортер CBS в Чикаго Резаи заявила об атаке ICE её машины перцовым шариком
© Getty Images / Anadolu/Jacek BoczarskiCотрудники иммиграционной полиции США
© Getty Images / Anadolu/Jacek Boczarski
Cотрудники иммиграционной полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Репортер телеканала CBS в Чикаго заявила о выстреле в ее автомобиль перцовым шариком со стороны сотрудника иммиграционной полиции США (ICE), правоохранители расследуют инцидент, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление репортера в полицию и комментарии сотрудников правопорядка.
Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после сообщений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка, в городе начались задержания.
"Департамент полиции Бродвью (пригород Чикаго - ред.) начал уголовное расследование предположительно неспровоцированного нападения на автомобиль репортера телеканала CBS Chicago с применением химического боеприпаса, выпущенного со стороны объекта ICE. Пострадавшая отказалась от медицинской помощи", - цитирует телеканал заявление главы департамента Томаса Миллса.
По данным CBS, репортер Асаль Резаи проезжала мимо отделения ICE в Бродвью, когда служащий выстрелил в машину с расстояния около 50 футов (примерно 15 метров) перцовым шариком по корпусу авто, после чего газ попал в салон через открытое окно, после чего ей стало плохо. При этом, как отметила Резаи, в момент инцидента рядом с объектом ICE не происходили протесты или беспорядки.