Бывшего вице-губернатора Свердловской области отвезли в изолятор
Бывшего вице-губернатора Свердловской области отвезли в изолятор - РИА Новости, 29.09.2025
Бывшего вице-губернатора Свердловской области отвезли в изолятор
Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, отвезли в следственный изолятор после оказания врачебной помощи,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:10:00+03:00
2025-09-29T20:10:00+03:00
2025-09-29T20:13:00+03:00
свердловская область
происшествия
россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, отвезли в следственный изолятор после оказания врачебной помощи, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова."Да, его увезли в изолятор после того, как ему оказали врачебную помощь, он подозреваемый. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение – ред.)", – сказала собеседница агентства.
