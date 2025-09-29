https://ria.ru/20250929/chemezov-2045155104.html

СК не проводил обыск места работы экс-замгубернатора Свердловской области

СК не проводил обыск места работы экс-замгубернатора Свердловской области - РИА Новости, 29.09.2025

СК не проводил обыск места работы экс-замгубернатора Свердловской области

Следственные действия по месту бывшей работы экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова не проводились, сообщили РИА Новости в департаменте... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T15:28:00+03:00

2025-09-29T15:28:00+03:00

2025-09-29T15:28:00+03:00

происшествия

свердловская область

москва

екатеринбург

алексей бобров

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045045839_0:165:1922:1246_1920x0_80_0_0_ffe872a8a893bf7b6fdf84cc682af847.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Следственные действия по месту бывшей работы экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова не проводились, сообщили РИА Новости в департаменте информполитики региона. "Чемезов О.Л. на прошлой неделе освобожден от занимаемой должности... Следственные действия по месту его бывшей работы не проводились", - рассказал собеседник агентства. Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области. В понедельник его адвокат Мария Кирилова сообщила РИА Новости о задержании Чемезова по подозрению в мошенничестве. Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова.

https://ria.ru/20250929/chemezov-2045041042.html

https://ria.ru/20250228/sud-2002092616.html

свердловская область

москва

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, москва, екатеринбург, алексей бобров, генеральная прокуратура рф