СК не проводил обыск места работы экс-замгубернатора Свердловской области - РИА Новости, 29.09.2025
15:28 29.09.2025
СК не проводил обыск места работы экс-замгубернатора Свердловской области
происшествия
свердловская область
москва
екатеринбург
алексей бобров
генеральная прокуратура рф
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Следственные действия по месту бывшей работы экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова не проводились, сообщили РИА Новости в департаменте информполитики региона. "Чемезов О.Л. на прошлой неделе освобожден от занимаемой должности... Следственные действия по месту его бывшей работы не проводились", - рассказал собеседник агентства. Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области. В понедельник его адвокат Мария Кирилова сообщила РИА Новости о задержании Чемезова по подозрению в мошенничестве. Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова.
происшествия, свердловская область, москва, екатеринбург, алексей бобров, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Свердловская область, Москва, Екатеринбург, Алексей Бобров, Генеральная прокуратура РФ
© Фото : er.ruОлег Чемезов
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : er.ru
Олег Чемезов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Следственные действия по месту бывшей работы экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова не проводились, сообщили РИА Новости в департаменте информполитики региона.
"Чемезов О.Л. на прошлой неделе освобожден от занимаемой должности... Следственные действия по месту его бывшей работы не проводились", - рассказал собеседник агентства.
Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области.
В понедельник его адвокат Мария Кирилова сообщила РИА Новости о задержании Чемезова по подозрению в мошенничестве.
Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.
На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова.
ПроисшествияСвердловская областьМоскваЕкатеринбургАлексей БобровГенеральная прокуратура РФ
 
 
