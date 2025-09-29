https://ria.ru/20250929/chemezov-2045041042.html

Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кириллова."Чемезов задержан главным Следственным управлением", – сказала собеседница агентства.Адвокат также отметила, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, что, по ее словам, "выглядит странно и на грани покушения на убийство". Показания на Олега Чемезова дал бывший министр ЖКХ региона Николай Смирнов."Смирнов говорит, что вот все, что он делал плохого, он делал не сам, а ему давали команды ряд руководителей области, в том числе Чемезов. Это на самом деле глупость полная, потому что у Чемезова не было соответствующих полномочий, но Смирнов, чтобы остаться на свободе, сейчас скажет все, что угодно и на кого угодно", - отметила адвокат.Олег Чемезов стал вице-губернатором Свердловской области с декабря 2021 года. В сентябре он был привлечен в качестве ответчика по иску Генпрокуратуры РФ по обращению в доход государства активов "Корпорации СТС", в частности "Облкоммунэнерго".На встрече с екатеринбургскими журналистами Чемезов прокомментировал "свое участие" в иске Генпрокуратуры РФ, заявив, что эта история его удивила, а на данный момент "его счета и счета его супруги арестованы". Он отмечал, что обысков у него не было, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. 22 сентября объединенная пресс-служба судов региона сообщила РИА Новости, что его экс-супругу, Елену Чемезову, отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц. 25 сентября указом губернатора региона Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области.Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова.

