"Союзмультфильм" отсудила у ИП сто тысяч рублей за изображение Чебурашки

05:52 29.09.2025
чебурашка
союзмультфильм
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Киностудия Союзмультфильм" отсудила сто тысяч рублей с индивидуального предпринимателя за продажу на маркетплейсе продукции с изображением Чебурашки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах сообщается, что АО "Киностудия "Союзмультфильм" обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю, требуя с него сто тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак "Чебурашка". В обоснование своих требований истец указал о выявленном факте продажи продукции, нарушающем его исключительные права на указанный объект на сайте одного из известных маркетплейсов. В частности, к продаже предлагалась футболка, схожая с изображением Чебурашки. Сообщается, что в январе этого года ответчик прекратил статус индивидуального предпринимателя. Суд, исследовав доказательства по делу, установил, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Чебурашка", что подтверждает соответствующее свидетельство. Сам факт продажи продукции был выявлен в феврале 2023 года. Инстанция установила, что между сторонами не заключалось каких-либо договоров на использование объектов исключительных прав. Суд, в том числе, учел срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя и вероятные убытки правообладателя. Таким образом, мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак, а также более 8 тысяч за расходы на госпошлину, фиксацию нарушений и почтовые расходы.
Новости
чебурашка, союзмультфильм
Чебурашка, Союзмультфильм
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКукла-персонаж Чебурашки в мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВДНХ
Кукла-персонаж Чебурашки в мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Киностудия Союзмультфильм" отсудила сто тысяч рублей с индивидуального предпринимателя за продажу на маркетплейсе продукции с изображением Чебурашки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В документах сообщается, что АО "Киностудия "Союзмультфильм" обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю, требуя с него сто тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак "Чебурашка". В обоснование своих требований истец указал о выявленном факте продажи продукции, нарушающем его исключительные права на указанный объект на сайте одного из известных маркетплейсов. В частности, к продаже предлагалась футболка, схожая с изображением Чебурашки.
Сообщается, что в январе этого года ответчик прекратил статус индивидуального предпринимателя.
Суд, исследовав доказательства по делу, установил, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Чебурашка", что подтверждает соответствующее свидетельство. Сам факт продажи продукции был выявлен в феврале 2023 года. Инстанция установила, что между сторонами не заключалось каких-либо договоров на использование объектов исключительных прав.
Суд, в том числе, учел срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя и вероятные убытки правообладателя. Таким образом, мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак, а также более 8 тысяч за расходы на госпошлину, фиксацию нарушений и почтовые расходы.
ЧебурашкаСоюзмультфильм
 
 
