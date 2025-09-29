https://ria.ru/20250929/cheburashka-2045014760.html

"Союзмультфильм" отсудила у ИП сто тысяч рублей за изображение Чебурашки

"Союзмультфильм" отсудила у ИП сто тысяч рублей за изображение Чебурашки - РИА Новости, 29.09.2025

"Союзмультфильм" отсудила у ИП сто тысяч рублей за изображение Чебурашки

"Киностудия Союзмультфильм" отсудила сто тысяч рублей с индивидуального предпринимателя за продажу на маркетплейсе продукции с изображением Чебурашки, указано в РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T05:52:00+03:00

2025-09-29T05:52:00+03:00

2025-09-29T05:52:00+03:00

чебурашка

союзмультфильм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877285533_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfb63997df4a21020deba2df872fc594.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Киностудия Союзмультфильм" отсудила сто тысяч рублей с индивидуального предпринимателя за продажу на маркетплейсе продукции с изображением Чебурашки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах сообщается, что АО "Киностудия "Союзмультфильм" обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю, требуя с него сто тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак "Чебурашка". В обоснование своих требований истец указал о выявленном факте продажи продукции, нарушающем его исключительные права на указанный объект на сайте одного из известных маркетплейсов. В частности, к продаже предлагалась футболка, схожая с изображением Чебурашки. Сообщается, что в январе этого года ответчик прекратил статус индивидуального предпринимателя. Суд, исследовав доказательства по делу, установил, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Чебурашка", что подтверждает соответствующее свидетельство. Сам факт продажи продукции был выявлен в феврале 2023 года. Инстанция установила, что между сторонами не заключалось каких-либо договоров на использование объектов исключительных прав. Суд, в том числе, учел срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя и вероятные убытки правообладателя. Таким образом, мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак, а также более 8 тысяч за расходы на госпошлину, фиксацию нарушений и почтовые расходы.

https://ria.ru/20250630/znak-2026337765.html

https://ria.ru/20250926/sojuzmultfilm-2044615076.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чебурашка, союзмультфильм