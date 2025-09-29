https://ria.ru/20250929/byudzhet-2045199044.html
На строительство федеральных автодорог направят 773 миллиарда рублей
На строительство федеральных автодорог направят 773 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.09.2025
На строительство федеральных автодорог направят 773 миллиарда рублей
Более 773 миллиардов рублей планируется направить из российского бюджета на реализацию федерального проекта "Развитие федеральной сети" на строительство,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:41:00+03:00
2025-09-29T17:41:00+03:00
2025-09-29T17:41:00+03:00
экономика
россия
автодор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779891266_0:115:2001:1240_1920x0_80_0_0_80cd8de0432c57e13b1eb15ae8568be3.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 773 миллиардов рублей планируется направить из российского бюджета на реализацию федерального проекта "Развитие федеральной сети" на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных автодорог в 2026 году, почти 924,5 миллиарда рублей - в 2027 году и 1,238 триллиона рублей - в 2028 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России. Так, государственной компании "Автодор" в целях организации строительства и реконструкции автомобильных дорог будет направлено порядка 122,7 миллиарда рублей в 2026 году, 222,1 миллиарда рублей - в 2027 году и 150,5 миллиарда рублей - в 2028 году. На строительство и реконструкцию федеральных автодорог в 2026 году предусмотрено 217,7 миллиарда рублей, в 2027 году - 187,8 миллиарда рублей и в 2028 году - 476,1 миллиарда рублей. На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения из бюджета в 2026 году планируют выделить 432,7 миллиарда рублей, в 2027 году - 514,5 миллиарда рублей, а в 2028 году - 611,66 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250929/byudzhet-2045046645.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779891266_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_f2ba3dbe1734f9d41fcc3b17f689074c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, автодор
Экономика, Россия, Автодор
На строительство федеральных автодорог направят 773 миллиарда рублей
На строительство дорог планируют выделить более 773 млрд рублей в 2026 году
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 773 миллиардов рублей планируется направить из российского бюджета на реализацию федерального проекта "Развитие федеральной сети" на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных автодорог в 2026 году, почти 924,5 миллиарда рублей - в 2027 году и 1,238 триллиона рублей - в 2028 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России.
Так, государственной компании "Автодор
" в целях организации строительства и реконструкции автомобильных дорог будет направлено порядка 122,7 миллиарда рублей в 2026 году, 222,1 миллиарда рублей - в 2027 году и 150,5 миллиарда рублей - в 2028 году.
На строительство и реконструкцию федеральных автодорог в 2026 году предусмотрено 217,7 миллиарда рублей, в 2027 году - 187,8 миллиарда рублей и в 2028 году - 476,1 миллиарда рублей.
На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения из бюджета в 2026 году планируют выделить 432,7 миллиарда рублей, в 2027 году - 514,5 миллиарда рублей, а в 2028 году - 611,66 миллиарда рублей.