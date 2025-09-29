Рейтинг@Mail.ru
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы
10:39 29.09.2025 (обновлено: 11:51 29.09.2025)
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы
Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина."Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен на рассмотрение Государственной думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в заявлении.Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.Отмечается, что устойчивость и сбалансированность предлагаемого правительством документа играют важную роль в поддержании макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и увеличения доходов граждан.Проект бюджета
госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, экономика
Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Михаил Мишустин, Экономика

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы

Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров и офицер Государственной фельдъегерской службы РФ во время пресс-подхода в Государственной Думе РФ после внесения Правительством РФ проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров и офицер Государственной фельдъегерской службы РФ во время пресс-подхода в Государственной Думе РФ после внесения Правительством РФ проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров и офицер Государственной фельдъегерской службы РФ во время пресс-подхода в Государственной Думе РФ после внесения Правительством РФ проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен на рассмотрение Государственной думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в заявлении.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Силуанов рассказал о закладываемой в бюджет ключевой ставке
19 сентября, 00:10
Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
Отмечается, что устойчивость и сбалансированность предлагаемого правительством документа играют важную роль в поддержании макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и увеличения доходов граждан.
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России в 2025 году
24 сентября, 15:34

Проект бюджета

  • В него заложена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.
  • Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в этом году.
  • Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
  • Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение на шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
  • Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.
  • Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.
  • На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона.
  • Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ.
  • Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.
  • Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му.
  • Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.
  • Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.
  • Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
  • Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

  • Предлагается с 2026-го ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор.
  • Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.
  • Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить российские войска техникой и модернизировать ОПК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Песков оценил проект бюджета на 2026-2028 годы
24 сентября, 10:29
 
Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Михаил Мишустин, Экономика
 
 
