Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 29.09.2025

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T10:39:00+03:00

2025-09-29T10:39:00+03:00

2025-09-29T11:51:00+03:00

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина."Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен на рассмотрение Государственной думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в заявлении.Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.Отмечается, что устойчивость и сбалансированность предлагаемого правительством документа играют важную роль в поддержании макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и увеличения доходов граждан.Проект бюджета

