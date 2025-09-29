https://ria.ru/20250929/bushkov-2045254961.html

Умер писатель Александр Бушков

Умер писатель Александр Бушков

Умер писатель Александр Бушков

Автор романа "Охота на пиранью" писатель Александр Бушков скончался, ему было 69 лет, сообщил его друг, писатель-фантаст Дмитрий Иванов.

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Автор романа "Охота на пиранью" писатель Александр Бушков скончался, ему было 69 лет, сообщил его друг, писатель-фантаст Дмитрий Иванов. "Сегодня Сан Саныча не стало", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он также опубликовал скрин переписки с бывшей женой Бушкова, которая сообщила, что причиной смерти писателя стала остановка сердца. "Умер, сердце остановилось. Пытались реанимировать, не вышло", - говорится в сообщениях.

