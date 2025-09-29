Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
23:02 29.09.2025
Умер писатель Александр Бушков
Автор романа "Охота на пиранью" писатель Александр Бушков скончался, ему было 69 лет, сообщил его друг, писатель-фантаст Дмитрий Иванов.
культура
новости культуры
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Автор романа "Охота на пиранью" писатель Александр Бушков скончался, ему было 69 лет, сообщил его друг, писатель-фантаст Дмитрий Иванов. "Сегодня Сан Саныча не стало", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он также опубликовал скрин переписки с бывшей женой Бушкова, которая сообщила, что причиной смерти писателя стала остановка сердца. "Умер, сердце остановилось. Пытались реанимировать, не вышло", - говорится в сообщениях.
новости культуры
Культура, Новости культуры
Александр Бушков
Александр Бушков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Александр Бушков . Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Автор романа "Охота на пиранью" писатель Александр Бушков скончался, ему было 69 лет, сообщил его друг, писатель-фантаст Дмитрий Иванов.
"Сегодня Сан Саныча не стало", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он также опубликовал скрин переписки с бывшей женой Бушкова, которая сообщила, что причиной смерти писателя стала остановка сердца.
"Умер, сердце остановилось. Пытались реанимировать, не вышло", - говорится в сообщениях.
 
Культура
 
 
