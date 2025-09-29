Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии двое иностранцев убили соотечественника - РИА Новости, 29.09.2025
13:12 29.09.2025
В Бурятии двое иностранцев убили соотечественника
Отец и сын предстанут перед судом за убийство соотечественника в Бурятии – по версии следствия, они положили его тело в бочку и закопали, сообщило региональное... РИА Новости, 29.09.2025
происшествия
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
турку
УЛАН-УДЭ, 29 сен - РИА Новости. Отец и сын предстанут перед судом за убийство соотечественника в Бурятии – по версии следствия, они положили его тело в бочку и закопали, сообщило региональное СУСК РФ. По данным ведомства, следователями завершено производство по уголовному делу в отношении двух иностранцев - отца и сына. "Следствием установлено, что прошлой осенью обвиняемые на территории лесопилки возле села Турка в ходе ссоры с приехавшим к ним соотечественником повалили его на землю и нанесли множество ударов деревянным бруском по голове, причинив смерть. Затем один из фигурантов положил тело потерпевшего в металлическую бочку, при помощи спецтехники закопали ее, выкинул личные вещи мужчины, отогнал его машину в лес и спрятал", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигуранты были изобличены и задержаны после проверки дорожных камер, по которым был воссоздан маршрут движения автомобиля потерпевшего до пилорамы, также работниками были даны показания. "В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, и сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в СК.
республика бурятия
россия
турку
происшествия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), россия, турку
Происшествия, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Турку
В Бурятии двое иностранцев убили соотечественника

В Бурятии двое иностранцев закопали в бочке тело убитого ими соотечественника

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 29 сен - РИА Новости. Отец и сын предстанут перед судом за убийство соотечественника в Бурятии – по версии следствия, они положили его тело в бочку и закопали, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, следователями завершено производство по уголовному делу в отношении двух иностранцев - отца и сына.
"Следствием установлено, что прошлой осенью обвиняемые на территории лесопилки возле села Турка в ходе ссоры с приехавшим к ним соотечественником повалили его на землю и нанесли множество ударов деревянным бруском по голове, причинив смерть. Затем один из фигурантов положил тело потерпевшего в металлическую бочку, при помощи спецтехники закопали ее, выкинул личные вещи мужчины, отогнал его машину в лес и спрятал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранты были изобличены и задержаны после проверки дорожных камер, по которым был воссоздан маршрут движения автомобиля потерпевшего до пилорамы, также работниками были даны показания.
"В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, и сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в СК.
ПроисшествияРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияТурку
 
 
