В Бурятии двое иностранцев убили соотечественника

В Бурятии двое иностранцев убили соотечественника - РИА Новости, 29.09.2025

В Бурятии двое иностранцев убили соотечественника

Отец и сын предстанут перед судом за убийство соотечественника в Бурятии – по версию следствия, они положили его тело в бочку и закопали, сообщило региональное...

2025-09-29T13:12:00+03:00

УЛАН-УДЭ, 29 сен - РИА Новости. Отец и сын предстанут перед судом за убийство соотечественника в Бурятии – по версии следствия, они положили его тело в бочку и закопали, сообщило региональное СУСК РФ. По данным ведомства, следователями завершено производство по уголовному делу в отношении двух иностранцев - отца и сына. "Следствием установлено, что прошлой осенью обвиняемые на территории лесопилки возле села Турка в ходе ссоры с приехавшим к ним соотечественником повалили его на землю и нанесли множество ударов деревянным бруском по голове, причинив смерть. Затем один из фигурантов положил тело потерпевшего в металлическую бочку, при помощи спецтехники закопали ее, выкинул личные вещи мужчины, отогнал его машину в лес и спрятал", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигуранты были изобличены и задержаны после проверки дорожных камер, по которым был воссоздан маршрут движения автомобиля потерпевшего до пилорамы, также работниками были даны показания. "В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, и сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в СК.

