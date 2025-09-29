https://ria.ru/20250929/buryatiya-2045098580.html
В Бурятии двое иностранцев убили соотечественника
В Бурятии двое иностранцев убили соотечественника - РИА Новости, 29.09.2025
В Бурятии двое иностранцев убили соотечественника
Отец и сын предстанут перед судом за убийство соотечественника в Бурятии – по версии следствия, они положили его тело в бочку и закопали, сообщило региональное... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T13:12:00+03:00
2025-09-29T13:12:00+03:00
2025-09-29T13:12:00+03:00
происшествия
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
турку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
УЛАН-УДЭ, 29 сен - РИА Новости. Отец и сын предстанут перед судом за убийство соотечественника в Бурятии – по версии следствия, они положили его тело в бочку и закопали, сообщило региональное СУСК РФ. По данным ведомства, следователями завершено производство по уголовному делу в отношении двух иностранцев - отца и сына. "Следствием установлено, что прошлой осенью обвиняемые на территории лесопилки возле села Турка в ходе ссоры с приехавшим к ним соотечественником повалили его на землю и нанесли множество ударов деревянным бруском по голове, причинив смерть. Затем один из фигурантов положил тело потерпевшего в металлическую бочку, при помощи спецтехники закопали ее, выкинул личные вещи мужчины, отогнал его машину в лес и спрятал", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигуранты были изобличены и задержаны после проверки дорожных камер, по которым был воссоздан маршрут движения автомобиля потерпевшего до пилорамы, также работниками были даны показания. "В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, и сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в СК.
https://ria.ru/20250929/arhangelsk-2045074815.html
https://ria.ru/20250929/sevastopol-2045044234.html
республика бурятия
россия
турку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), россия, турку
Происшествия, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Турку
В Бурятии двое иностранцев убили соотечественника
В Бурятии двое иностранцев закопали в бочке тело убитого ими соотечественника