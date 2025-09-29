https://ria.ru/20250929/buharest-2045030128.html
Аэропорт Бухареста приостановил работу из-за беспилотника
Аэропорт Бухареста приостановил работу из-за беспилотника - РИА Новости, 29.09.2025
Аэропорт Бухареста приостановил работу из-за беспилотника
Работа аэропорта в столице Румынии была временно приостановлена из-за гражданского беспилотника в воздушном пространстве вблизи взлетно-посадочной полосы,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:12:00+03:00
2025-09-29T09:12:00+03:00
2025-09-29T09:12:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153149/32/1531493230_0:18:4752:2691_1920x0_80_0_0_a286ee8903d982bcf2f109e4c05f725c.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Работа аэропорта в столице Румынии была временно приостановлена из-за гражданского беспилотника в воздушном пространстве вблизи взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба компании "Национальные аэропорты Бухареста" (CNAB). "В воскресенье во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 08R международного аэропорта Бухареста имени Анри Коанды экипаж воздушного судна сообщил о наличии небольшого гражданского беспилотника в воздушном пространстве вблизи взлетно-посадочной полосы. В качестве неотложной превентивной меры посадки были временно приостановлены, а воздушные суда, находящиеся в этом районе, были направлены в пункты ожидания", - сообщила CNAB на своей странице в соцсети Facebook*. После оценки ситуации работа аэропорта была восстановлена, ответственные органы должны установить владельца беспилотника, чтобы определить подходящие меры наказания. Согласно румынскому законодательству, эксплуатация беспилотников строго запрещена вблизи гражданских и военных аэропортов. Их несанкционированное использование может серьезно угрожать безопасности полетов и является уголовным преступлением.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250929/tambov-2045025426.html
румыния
бухарест
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153149/32/1531493230_572:0:4181:2707_1920x0_80_0_0_c852365b9cf211e4fcc0e72d781ee7c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, бухарест, россия
В мире, Румыния, Бухарест, Россия
Аэропорт Бухареста приостановил работу из-за беспилотника
Аэропорт Бухареста приостановил работу из-за гражданского беспилотника
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Работа аэропорта в столице Румынии была временно приостановлена из-за гражданского беспилотника в воздушном пространстве вблизи взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба компании "Национальные аэропорты Бухареста" (CNAB).
"В воскресенье во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 08R международного аэропорта Бухареста
имени Анри Коанды экипаж воздушного судна сообщил о наличии небольшого гражданского беспилотника в воздушном пространстве вблизи взлетно-посадочной полосы. В качестве неотложной превентивной меры посадки были временно приостановлены, а воздушные суда, находящиеся в этом районе, были направлены в пункты ожидания", - сообщила CNAB на своей странице в соцсети Facebook
*.
После оценки ситуации работа аэропорта была восстановлена, ответственные органы должны установить владельца беспилотника, чтобы определить подходящие меры наказания.
Согласно румынскому законодательству, эксплуатация беспилотников строго запрещена вблизи гражданских и военных аэропортов. Их несанкционированное использование может серьезно угрожать безопасности полетов и является уголовным преступлением.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.