Аэропорт Бухареста приостановил работу из-за беспилотника - РИА Новости, 29.09.2025
09:12 29.09.2025
Аэропорт Бухареста приостановил работу из-за беспилотника
в мире
румыния
бухарест
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Работа аэропорта в столице Румынии была временно приостановлена из-за гражданского беспилотника в воздушном пространстве вблизи взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба компании "Национальные аэропорты Бухареста" (CNAB). "В воскресенье во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 08R международного аэропорта Бухареста имени Анри Коанды экипаж воздушного судна сообщил о наличии небольшого гражданского беспилотника в воздушном пространстве вблизи взлетно-посадочной полосы. В качестве неотложной превентивной меры посадки были временно приостановлены, а воздушные суда, находящиеся в этом районе, были направлены в пункты ожидания", - сообщила CNAB на своей странице в соцсети Facebook*. После оценки ситуации работа аэропорта была восстановлена, ответственные органы должны установить владельца беспилотника, чтобы определить подходящие меры наказания. Согласно румынскому законодательству, эксплуатация беспилотников строго запрещена вблизи гражданских и военных аэропортов. Их несанкционированное использование может серьезно угрожать безопасности полетов и является уголовным преступлением.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Международный аэропорт имени Анри Коанды в Бухаресте
Международный аэропорт имени Анри Коанды в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
CC BY 2.0 / Cristian Bortes /
Международный аэропорт имени Анри Коанды в Бухаресте. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Работа аэропорта в столице Румынии была временно приостановлена из-за гражданского беспилотника в воздушном пространстве вблизи взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба компании "Национальные аэропорты Бухареста" (CNAB).
"В воскресенье во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 08R международного аэропорта Бухареста имени Анри Коанды экипаж воздушного судна сообщил о наличии небольшого гражданского беспилотника в воздушном пространстве вблизи взлетно-посадочной полосы. В качестве неотложной превентивной меры посадки были временно приостановлены, а воздушные суда, находящиеся в этом районе, были направлены в пункты ожидания", - сообщила CNAB на своей странице в соцсети Facebook*.
После оценки ситуации работа аэропорта была восстановлена, ответственные органы должны установить владельца беспилотника, чтобы определить подходящие меры наказания.
Согласно румынскому законодательству, эксплуатация беспилотников строго запрещена вблизи гражданских и военных аэропортов. Их несанкционированное использование может серьезно угрожать безопасности полетов и является уголовным преступлением.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
