Рейтинг@Mail.ru
Глава Рабочей партии Великобритании подаст в суд на британских полицейских - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/britaniya-2045258356.html
Глава Рабочей партии Великобритании подаст в суд на британских полицейских
Глава Рабочей партии Великобритании подаст в суд на британских полицейских - РИА Новости, 29.09.2025
Глава Рабочей партии Великобритании подаст в суд на британских полицейских
Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй намерен подать в суд на британских правоохранителей, ответственных за его задержание и допрос в лондонском... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T23:33:00+03:00
2025-09-29T23:33:00+03:00
в мире
россия
великобритания
китай
джордж гэллоуэй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935691340_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_923aa3acc2c97bbc85b5a0f33e46540e.jpg
ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй намерен подать в суд на британских правоохранителей, ответственных за его задержание и допрос в лондонском аэропорту после прибытия из России, об этом заявил его адвокат Кевин Уинтерс. "Сегодня мы публикуем протокол о намерении подать в суд на соответствующие ведомства, участвовавшие в операции, которая проводилась под руководством контртеррористической полиции юго-восточного региона... Остается неясным, кто именно в конечном итоге отвечал за принятие решения, но это вскоре выяснится в ходе судебного разбирательства", - заявил Уинтерс в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Гэллоуэя. По словам юриста, допрос проводился вооруженными полицейскими, которые задавали политику "как чувствительные, так и нелепые вопросы", в частности "о Китае, Газе и России". При этом вопросы не имели ничего общего с терроризмом, подчеркнул он, назвав задержание "надуманным и политически мотивированным" с целью унизить и поставить в неловкое положение Гэллоуэя и его супругу. Как отметил Уинтерс, один из допрашивающих заявил, что связан со спецслужбами. В связи с этом команда Гэллоуэя намерена через суд выяснить, были ли причастны к инциденту разведслужбы MI-5 или MI-6. Ранее Гэллоуэй и его супруга Гаятри были остановлены полицией в аэропорту "Гатвик" в Лондоне после посещения России. Как заявила полиция, пару остановили в соответствии с положением закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которое разрешает правоохранителям остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность". Ранее в понедельник Гэллоуэй заявил, что полиция допрашивала его и его жену в общей сложности девять часов. По словам Гэллоуэя, правоохранители не назвали ни одной конкретной причины для проведения проверки. Один из вопросов, которые задали супружеской паре на допросе, касался маникюра супруги политика, выполненного в цветах палестинского флага. Другие вопросы, по словам лидера партии, тоже никак не были связаны с террористической деятельностью. По мнению Гэллоуэя, настоящей причиной для проверки было желание правоохранительных органов получить доступ к перепискам супругов.
https://ria.ru/20250929/zaharova-2045163606.html
россия
великобритания
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935691340_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_d41e923d20d6fbca8cd4b1103953f5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, китай, джордж гэллоуэй
В мире, Россия, Великобритания, Китай, Джордж Гэллоуэй
Глава Рабочей партии Великобритании подаст в суд на британских полицейских

Гэллоуэй намерен подать в суд на британских правоохранителей из-за задержания

© AP Photo / Jon SuperДжордж Гэллоуэй
Джордж Гэллоуэй - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Jon Super
Джордж Гэллоуэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй намерен подать в суд на британских правоохранителей, ответственных за его задержание и допрос в лондонском аэропорту после прибытия из России, об этом заявил его адвокат Кевин Уинтерс.
"Сегодня мы публикуем протокол о намерении подать в суд на соответствующие ведомства, участвовавшие в операции, которая проводилась под руководством контртеррористической полиции юго-восточного региона... Остается неясным, кто именно в конечном итоге отвечал за принятие решения, но это вскоре выяснится в ходе судебного разбирательства", - заявил Уинтерс в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Гэллоуэя.
По словам юриста, допрос проводился вооруженными полицейскими, которые задавали политику "как чувствительные, так и нелепые вопросы", в частности "о Китае, Газе и России". При этом вопросы не имели ничего общего с терроризмом, подчеркнул он, назвав задержание "надуманным и политически мотивированным" с целью унизить и поставить в неловкое положение Гэллоуэя и его супругу.
Как отметил Уинтерс, один из допрашивающих заявил, что связан со спецслужбами. В связи с этом команда Гэллоуэя намерена через суд выяснить, были ли причастны к инциденту разведслужбы MI-5 или MI-6.
Ранее Гэллоуэй и его супруга Гаятри были остановлены полицией в аэропорту "Гатвик" в Лондоне после посещения России. Как заявила полиция, пару остановили в соответствии с положением закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которое разрешает правоохранителям остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность". Ранее в понедельник Гэллоуэй заявил, что полиция допрашивала его и его жену в общей сложности девять часов.
По словам Гэллоуэя, правоохранители не назвали ни одной конкретной причины для проведения проверки. Один из вопросов, которые задали супружеской паре на допросе, касался маникюра супруги политика, выполненного в цветах палестинского флага. Другие вопросы, по словам лидера партии, тоже никак не были связаны с террористической деятельностью. По мнению Гэллоуэя, настоящей причиной для проверки было желание правоохранительных органов получить доступ к перепискам супругов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Захарова прокомментировала допрос британца, вернувшегося из России
Вчера, 16:08
 
В миреРоссияВеликобританияКитайДжордж Гэллоуэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала