Глава Рабочей партии Великобритании подаст в суд на британских полицейских

Глава Рабочей партии Великобритании подаст в суд на британских полицейских - РИА Новости, 29.09.2025

Глава Рабочей партии Великобритании подаст в суд на британских полицейских

29.09.2025

ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй намерен подать в суд на британских правоохранителей, ответственных за его задержание и допрос в лондонском аэропорту после прибытия из России, об этом заявил его адвокат Кевин Уинтерс. "Сегодня мы публикуем протокол о намерении подать в суд на соответствующие ведомства, участвовавшие в операции, которая проводилась под руководством контртеррористической полиции юго-восточного региона... Остается неясным, кто именно в конечном итоге отвечал за принятие решения, но это вскоре выяснится в ходе судебного разбирательства", - заявил Уинтерс в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Гэллоуэя. По словам юриста, допрос проводился вооруженными полицейскими, которые задавали политику "как чувствительные, так и нелепые вопросы", в частности "о Китае, Газе и России". При этом вопросы не имели ничего общего с терроризмом, подчеркнул он, назвав задержание "надуманным и политически мотивированным" с целью унизить и поставить в неловкое положение Гэллоуэя и его супругу. Как отметил Уинтерс, один из допрашивающих заявил, что связан со спецслужбами. В связи с этом команда Гэллоуэя намерена через суд выяснить, были ли причастны к инциденту разведслужбы MI-5 или MI-6. Ранее Гэллоуэй и его супруга Гаятри были остановлены полицией в аэропорту "Гатвик" в Лондоне после посещения России. Как заявила полиция, пару остановили в соответствии с положением закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которое разрешает правоохранителям остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность". Ранее в понедельник Гэллоуэй заявил, что полиция допрашивала его и его жену в общей сложности девять часов. По словам Гэллоуэя, правоохранители не назвали ни одной конкретной причины для проведения проверки. Один из вопросов, которые задали супружеской паре на допросе, касался маникюра супруги политика, выполненного в цветах палестинского флага. Другие вопросы, по словам лидера партии, тоже никак не были связаны с террористической деятельностью. По мнению Гэллоуэя, настоящей причиной для проверки было желание правоохранительных органов получить доступ к перепискам супругов.

