Британия ввела санкции против Министерства нефти Ирана

Великобритания ввела санкции против министерства нефти и министерства энергетики Ирана, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского

2025-09-29T15:38:00+03:00

ЛОНДОН, 29 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против министерства нефти и министерства энергетики Ирана, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."Министерство энергетики Ирана… Министерство нефти", - сказано там.

