Британия ввела санкции против Министерства нефти Ирана
2025-09-29T15:38:00+03:00
2025-09-29T15:38:00+03:00
2025-09-29T15:39:00+03:00
ЛОНДОН, 29 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против министерства нефти и министерства энергетики Ирана, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."Министерство энергетики Ирана… Министерство нефти", - сказано там.
