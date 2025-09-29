Рейтинг@Mail.ru
Келин оценил обещание Британии о поставках ракет Киеву
03:22 29.09.2025
Келин оценил обещание Британии о поставках ракет Киеву
в мире
украина
лондон
россия
андрей келин
сергей лавров
джон хили
нато
ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Обещая поставлять Украине дальнобойные ракеты Nightfall, Лондон выдает желаемое за действительное, так как такое оружие пока даже не создано, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. В начале сентября в ходе встречи в Лондоне участники так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности. В беседе с РИА Новости Андрей Келин напомнил, что глава министерства обороны Британии Джон Хили также ранее заявил украинским СМИ о намерении Лондона изучить возможность передачи Киеву так называемых тактических баллистических ракет Nightfall. "Многие британские политические деятели часто выдают желаемое за действительное. У Британии на данный момент таких ракет нет…. Это станет возможным только после того, как они будут, во-первых, разработаны, а затем собраны. Речь о баллистических ракетах, запускаемых с подвижного комплекса, с дальностью поражения свыше 600 километров. В ближайшее время будет лишь объявлен соответствующий тендер Минобороны. Судя по графику, практические испытания ожидаются через 9-12 месяцев", - сказал дипломат. В конце августа министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название Nightfall (сумерки), минобороны рассчитывает создать ракетный комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение 10 минут после запуска ракеты. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна "уметь" запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Масса боеголовки Nightfall составит 300 килограммов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
украина
лондон
россия
в мире, украина, лондон, россия, андрей келин, сергей лавров, джон хили, нато
В мире, Украина, Лондон, Россия, Андрей Келин, Сергей Лавров, Джон Хили, НАТО
Келин оценил обещание Британии о поставках ракет Киеву

Посол Келин: Лондон выдает желаемое за действительное, говоря о поставках ракет

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Обещая поставлять Украине дальнобойные ракеты Nightfall, Лондон выдает желаемое за действительное, так как такое оружие пока даже не создано, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
В начале сентября в ходе встречи в Лондоне участники так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Келин отметил разочарование британцев в традиционных партиях
28 сентября, 07:34
В беседе с РИА Новости Андрей Келин напомнил, что глава министерства обороны Британии Джон Хили также ранее заявил украинским СМИ о намерении Лондона изучить возможность передачи Киеву так называемых тактических баллистических ракет Nightfall.
"Многие британские политические деятели часто выдают желаемое за действительное. У Британии на данный момент таких ракет нет…. Это станет возможным только после того, как они будут, во-первых, разработаны, а затем собраны. Речь о баллистических ракетах, запускаемых с подвижного комплекса, с дальностью поражения свыше 600 километров. В ближайшее время будет лишь объявлен соответствующий тендер Минобороны. Судя по графику, практические испытания ожидаются через 9-12 месяцев", - сказал дипломат.
В конце августа министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название Nightfall (сумерки), минобороны рассчитывает создать ракетный комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение 10 минут после запуска ракеты. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна "уметь" запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Масса боеголовки Nightfall составит 300 килограммов.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Келин назвал цель пышного приема Трампа в Лондоне
28 сентября, 06:32
 
В миреУкраинаЛондонРоссияАндрей КелинСергей ЛавровДжон ХилиНАТО
 
 
