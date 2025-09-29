https://ria.ru/20250929/briks-2045107629.html

БРИКС сыграет ключевую роль в создании многополярного мира, заявил посол

БРИКС сыграет ключевую роль в создании многополярного мира, заявил посол - РИА Новости, 29.09.2025

БРИКС сыграет ключевую роль в создании многополярного мира, заявил посол

БРИКС предстоит сыграть ключевую роль в создании многополярного мира, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко на первой международной конференции... РИА Новости, 29.09.2025

БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. БРИКС предстоит сыграть ключевую роль в создании многополярного мира, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко на первой международной конференции "БРИКС - Сербия среди друзей" в Скупщине (парламенте) Сербии. Мероприятие организовали депутаты "Движения социалистов" экс-премьера Александра Вулина из парламентской группы дружбы с БРИКС. Присутствуют Вулин, посол РФ в Сербии, посол Белоруссии Сергей Малиновский и посол КНР Ли Мин, представители посольств Бразилии и других стран "глобального Юга". "БРИКС в 2006 году был создан как правильный ответ на многочисленные перемены, которые требуются международному сообществу. БРИКС - это организация, которая до сих пор наилучшим образом отвечает идее многополярного мира. Эта перемена важнейшая, она, конечно, не происходит за одну ночь, это более длительный процесс, и нет сомнений в том, что БРИКС сыграет ключевую, важнейшую роль во всем этом процессе", - заявил собравшимся посол России. Он отметил, что западная аналитика указывает на нетипичную структуру БРИКС, но это является преимуществом организации как объединения равноправных участников, основанном на взаимоуважении. "Движение социалистов" заявило в июле, что Декларация саммита БРИКС в Бразилии предоставляет Сербии конкретную альтернативу интеграции в ЕС вместо пустых обещаний Брюсселя, которую надо принять. Президент Сербии Александр Вучич заявил в октябре 2024 года, что популярность БРИКС по результатам соцопросов в Сербии достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС, но указал, что Белград не свернет с пути в ЕС, хотя и допустил, что, возможно, "через несколько лет БРИКС станет темой референдума в Сербии". Официальный Белград на саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года представлял в тот момент замглавы правительства Вулин. В новый состав кабмина, который был утвержден Скупщиной 16 апреля без проведения всенародного волеизъявления, он не вошел. На его отсутствии в правительстве настаивал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.

