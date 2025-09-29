Рейтинг@Mail.ru
БРИКС сыграет ключевую роль в создании многополярного мира, заявил посол - РИА Новости, 29.09.2025
13:34 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/briks-2045107629.html
БРИКС сыграет ключевую роль в создании многополярного мира, заявил посол
2025-09-29T13:34:00+03:00
2025-09-29T13:34:00+03:00
в мире
сербия
россия
бразилия
александр вулин
александр боцан-харченко
александр вучич
брикс
БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. БРИКС предстоит сыграть ключевую роль в создании многополярного мира, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко на первой международной конференции "БРИКС - Сербия среди друзей" в Скупщине (парламенте) Сербии. Мероприятие организовали депутаты "Движения социалистов" экс-премьера Александра Вулина из парламентской группы дружбы с БРИКС. Присутствуют Вулин, посол РФ в Сербии, посол Белоруссии Сергей Малиновский и посол КНР Ли Мин, представители посольств Бразилии и других стран "глобального Юга". "БРИКС в 2006 году был создан как правильный ответ на многочисленные перемены, которые требуются международному сообществу. БРИКС - это организация, которая до сих пор наилучшим образом отвечает идее многополярного мира. Эта перемена важнейшая, она, конечно, не происходит за одну ночь, это более длительный процесс, и нет сомнений в том, что БРИКС сыграет ключевую, важнейшую роль во всем этом процессе", - заявил собравшимся посол России. Он отметил, что западная аналитика указывает на нетипичную структуру БРИКС, но это является преимуществом организации как объединения равноправных участников, основанном на взаимоуважении. "Движение социалистов" заявило в июле, что Декларация саммита БРИКС в Бразилии предоставляет Сербии конкретную альтернативу интеграции в ЕС вместо пустых обещаний Брюсселя, которую надо принять. Президент Сербии Александр Вучич заявил в октябре 2024 года, что популярность БРИКС по результатам соцопросов в Сербии достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС, но указал, что Белград не свернет с пути в ЕС, хотя и допустил, что, возможно, "через несколько лет БРИКС станет темой референдума в Сербии". Официальный Белград на саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года представлял в тот момент замглавы правительства Вулин. В новый состав кабмина, который был утвержден Скупщиной 16 апреля без проведения всенародного волеизъявления, он не вошел. На его отсутствии в правительстве настаивал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
сербия
россия
бразилия
в мире, сербия, россия, бразилия, александр вулин, александр боцан-харченко, александр вучич, брикс, евросоюз
В мире, Сербия, Россия, Бразилия, Александр Вулин, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, БРИКС, Евросоюз
© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. БРИКС предстоит сыграть ключевую роль в создании многополярного мира, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко на первой международной конференции "БРИКС - Сербия среди друзей" в Скупщине (парламенте) Сербии.
Мероприятие организовали депутаты "Движения социалистов" экс-премьера Александра Вулина из парламентской группы дружбы с БРИКС. Присутствуют Вулин, посол РФ в Сербии, посол Белоруссии Сергей Малиновский и посол КНР Ли Мин, представители посольств Бразилии и других стран "глобального Юга".
"БРИКС в 2006 году был создан как правильный ответ на многочисленные перемены, которые требуются международному сообществу. БРИКС - это организация, которая до сих пор наилучшим образом отвечает идее многополярного мира. Эта перемена важнейшая, она, конечно, не происходит за одну ночь, это более длительный процесс, и нет сомнений в том, что БРИКС сыграет ключевую, важнейшую роль во всем этом процессе", - заявил собравшимся посол России.
Он отметил, что западная аналитика указывает на нетипичную структуру БРИКС, но это является преимуществом организации как объединения равноправных участников, основанном на взаимоуважении.
"Движение социалистов" заявило в июле, что Декларация саммита БРИКС в Бразилии предоставляет Сербии конкретную альтернативу интеграции в ЕС вместо пустых обещаний Брюсселя, которую надо принять.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в октябре 2024 года, что популярность БРИКС по результатам соцопросов в Сербии достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС, но указал, что Белград не свернет с пути в ЕС, хотя и допустил, что, возможно, "через несколько лет БРИКС станет темой референдума в Сербии".
Официальный Белград на саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года представлял в тот момент замглавы правительства Вулин. В новый состав кабмина, который был утвержден Скупщиной 16 апреля без проведения всенародного волеизъявления, он не вошел. На его отсутствии в правительстве настаивал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
