Боцан-Харченко: БРИКС сыграет ключевую роль в создании многополярного мира
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. БРИКС предстоит сыграть ключевую роль в создании многополярного мира, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко на первой международной конференции "БРИКС - Сербия среди друзей" в Скупщине (парламенте) Сербии.
Мероприятие организовали депутаты "Движения социалистов" экс-премьера Александра Вулина из парламентской группы дружбы с БРИКС. Присутствуют Вулин, посол РФ в Сербии, посол Белоруссии Сергей Малиновский и посол КНР Ли Мин, представители посольств Бразилии и других стран "глобального Юга".
"БРИКС в 2006 году был создан как правильный ответ на многочисленные перемены, которые требуются международному сообществу. БРИКС - это организация, которая до сих пор наилучшим образом отвечает идее многополярного мира. Эта перемена важнейшая, она, конечно, не происходит за одну ночь, это более длительный процесс, и нет сомнений в том, что БРИКС сыграет ключевую, важнейшую роль во всем этом процессе", - заявил собравшимся посол России.
Он отметил, что западная аналитика указывает на нетипичную структуру БРИКС, но это является преимуществом организации как объединения равноправных участников, основанном на взаимоуважении.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в октябре 2024 года, что популярность БРИКС по результатам соцопросов в Сербии достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС, но указал, что Белград не свернет с пути в ЕС, хотя и допустил, что, возможно, "через несколько лет БРИКС станет темой референдума в Сербии".
Официальный Белград на саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года представлял в тот момент замглавы правительства Вулин. В новый состав кабмина, который был утвержден Скупщиной 16 апреля без проведения всенародного волеизъявления, он не вошел. На его отсутствии в правительстве настаивал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
