ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью
ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T13:34:00+03:00
2025-09-29T13:34:00+03:00
2025-09-29T13:34:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. "Двадцать девятого сентября текущего года в период с 9.30 до 13.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
