ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 29.09.2025
13:34 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/bpla-2045108194.html
ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. "Двадцать девятого сентября текущего года в период с 9.30 до 13.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Новости
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны.
"Двадцать девятого сентября текущего года в период с 9.30 до 13.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
