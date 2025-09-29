https://ria.ru/20250929/bpla-2045108194.html

ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью

29.09.2025

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны.

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. "Двадцать девятого сентября текущего года в период с 9.30 до 13.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

