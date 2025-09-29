https://ria.ru/20250929/bpla-2045033439.html

В Подмосковье два человека погибли при пожаре из-за атаки БПЛА

Два человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре из-за атаки дрона в подмосковном Воскресенске, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T09:32:00+03:00

2025-09-29T09:32:00+03:00

2025-09-29T09:43:00+03:00

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре из-за атаки дрона в подмосковном Воскресенске, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале."К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. <...> Мы окажем всю необходимую помощь семье", — написал он.Несколько домов получили повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. На месте работают экстренные службы."Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жилье", — добавил Воробьев.Как сообщили в Минобороны, в ночь на понедельник над российскими регионами сбили 89 дронов, из них четыре — в Подмосковье.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

