СМИ: истребитель ВС Дании был поднят в воздух на фоне сообщений о БПЛА

TV2: истребитель ВС Дании подняли над Балтийским морем на фоне сообщений о БПЛА
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Истребитель вооруженных сил Дании подняли над островом Борнхольм в Балтийском море на фоне сообщений о якобы БПЛА, поступивших местной полиции, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на начальника дежурной части полиции Борнхольма.
"После нескольких сообщений от жителей Борнхольма полиция Борнхольма подтвердила TV2, что в воскресенье... истребитель, по словам полиции, "сначала пролетел в одну сторону над островом, а потом в другую обратно", — говорится в материале телеканала.
Полиция сообщила, что вечером в воскресенье получила много сообщений о беспилотниках. ВС Дании отказались комментировать эту ситуацию телеканалу.
В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, при этом не представив никаких подробностей — а правоохранительные органы Амстердама и вовсе впоследствии допустили, что это мог быть воздушный шар.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО.
