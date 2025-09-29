https://ria.ru/20250929/bpla-2045005956.html

СМИ: истребитель ВС Дании был поднят в воздух на фоне сообщений о БПЛА

Истребитель вооруженных сил Дании подняли над островом Борнхольм в Балтийском море на фоне сообщений о якобы БПЛА, поступивших местной полиции, сообщает датский

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Истребитель вооруженных сил Дании подняли над островом Борнхольм в Балтийском море на фоне сообщений о якобы БПЛА, поступивших местной полиции, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на начальника дежурной части полиции Борнхольма."После нескольких сообщений от жителей Борнхольма полиция Борнхольма подтвердила TV2, что в воскресенье... истребитель, по словам полиции, "сначала пролетел в одну сторону над островом, а потом в другую обратно", — говорится в материале телеканала. Полиция сообщила, что вечером в воскресенье получила много сообщений о беспилотниках. ВС Дании отказались комментировать эту ситуацию телеканалу.В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, при этом не представив никаких подробностей — а правоохранительные органы Амстердама и вовсе впоследствии допустили, что это мог быть воздушный шар.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО.

