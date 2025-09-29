https://ria.ru/20250929/bpl-2045024379.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 29.09.2025

безопасность

курская область

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области, сообщили в оперштабе региона. Опасность атаки БПЛА объявили на территории региона в 23.19 мск воскресенья. Она продлилась около девяти часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

курская область

безопасность, курская область