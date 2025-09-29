https://ria.ru/20250929/botsvana-2045214389.html

В Ботсване разъяренный слон погнался за лодками с туристами

В Ботсване разъяренный слон погнался за лодками с туристами - РИА Новости, 29.09.2025

В Ботсване разъяренный слон погнался за лодками с туристами

Разъяренный слон погнался за лодками с туристами на реке Окаванго в Ботсване, перевернул два каноэ и ударил одну из женщин хоботом, сообщает британская газета... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Разъяренный слон погнался за лодками с туристами на реке Окаванго в Ботсване, перевернул два каноэ и ударил одну из женщин хоботом, сообщает британская газета Daily Mail. "Две пары из Соединенного Королевства и США чудом избежали смерти, когда разъяренный слон перевернул каноэ для сафари и ударил одну из женщин хоботом", - сообщает издание. Как отмечает газета, гиды туристов подплыли слишком близко к слонихе с двумя слонятами, в результате чего самец стада начал погоню за лодками по мелководью. На видеозаписи видно, как туристы пытаются быстро уплыть, но слон настигает их и переворачивает два каноэ. Четыре туриста затем оказываются в воде, а их гиды, по всей видимости, сбегают, пишет издание. На второй видеозаписи можно увидеть, как слон возвращается и атакует одну из туристок. Она оказывается под водой, а слон, похоже, теряет ее из виду и возвращается к своему стаду после того, как оно проходит мимо туристов. Женщине затем удается подняться, после чего муж подходит к ней и ведет к берегу, добавляет издание.

