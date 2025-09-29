В Болгарии обнаружили утечку топлива на американском F-16
БТА: власти Болгарии снова обнаружили неисправность в F-16, приобретенном у США
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Утечка топлива обнаружена у одного из двух американских истребителей F-16, доставленных в Болгарию в рамках контракта, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны страны Атанаса Запрянова.
В апреле бывший болгарский премьер-министр и лидер правящей партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что первый американский истребитель F-16, приобретенный Болгарией по контракту, прибыл с неисправностью. Позже главком ВВС Болгарии Николай Русев подтвердил неисправность.
Президент Болгарии совершил демонстрационный полет на F-16
13 сентября 2024, 14:29
«
"На одном из болгарских истребителей F-16 (закупленных у США - ред.) обнаружена утечка топлива... Проблема была обнаружена на двухместном самолёте F-16D Block 70", - пишет БТА.
Представитель американской оборонной компании Lockheed Martin должен прибыть в ближайшее время для устранения проблемы. ВВС продолжают регулярно проводить консультации с американскими представителями, одновременно запрашивая дополнительные поставки и материалы, добавил Запрянов.
По его словам, в настоящее время в Болгарию поставлены только два истребителя F-16 Block 70, и они не участвуют в боевых воздушных патрулях над воздушным пространством страны.
Первый многоцелевой истребитель F-16 Block 70 прибыл из США в Болгарию в начале апреля. Контракт на приобретение болгарскими властями в США восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года. Согласно графику поставок, Болгария должна была получить первый истребитель к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса эти сроки были сдвинуты на 2025 год. Позднее София оформила контракт на покупку еще восьми F-16.