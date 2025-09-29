Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии обнаружили утечку топлива на американском F-16 - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/bolgarija-2045243905.html
В Болгарии обнаружили утечку топлива на американском F-16
В Болгарии обнаружили утечку топлива на американском F-16 - РИА Новости, 29.09.2025
В Болгарии обнаружили утечку топлива на американском F-16
Утечка топлива обнаружена у одного из двух американских истребителей F-16, доставленных в Болгарию в рамках контракта, передает Болгарское телеграфное агентство РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T21:09:00+03:00
2025-09-29T21:09:00+03:00
в мире
болгария
сша
бойко борисов
софия (королева испании)
lockheed martin
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Утечка топлива обнаружена у одного из двух американских истребителей F-16, доставленных в Болгарию в рамках контракта, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны страны Атанаса Запрянова. В апреле бывший болгарский премьер-министр и лидер правящей партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что первый американский истребитель F-16, приобретенный Болгарией по контракту, прибыл с неисправностью. Позже главком ВВС Болгарии Николай Русев подтвердил неисправность. "На одном из болгарских истребителей F-16 (закупленных у США - ред.) обнаружена утечка топлива... Проблема была обнаружена на двухместном самолёте F-16D Block 70", - пишет БТА. Представитель американской оборонной компании Lockheed Martin должен прибыть в ближайшее время для устранения проблемы. ВВС продолжают регулярно проводить консультации с американскими представителями, одновременно запрашивая дополнительные поставки и материалы, добавил Запрянов. По его словам, в настоящее время в Болгарию поставлены только два истребителя F-16 Block 70, и они не участвуют в боевых воздушных патрулях над воздушным пространством страны. Первый многоцелевой истребитель F-16 Block 70 прибыл из США в Болгарию в начале апреля. Контракт на приобретение болгарскими властями в США восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года. Согласно графику поставок, Болгария должна была получить первый истребитель к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса эти сроки были сдвинуты на 2025 год. Позднее София оформила контракт на покупку еще восьми F-16.
https://ria.ru/20240913/bolgariya-1972520045.html
https://ria.ru/20250318/premer-2005728447.html
болгария
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, сша, бойко борисов, софия (королева испании), lockheed martin , f-16
В мире, Болгария, США, Бойко Борисов, София (королева Испании), Lockheed Martin , F-16
В Болгарии обнаружили утечку топлива на американском F-16

БТА: власти Болгарии снова обнаружили неисправность в F-16, приобретенном у США

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Утечка топлива обнаружена у одного из двух американских истребителей F-16, доставленных в Болгарию в рамках контракта, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны страны Атанаса Запрянова.
В апреле бывший болгарский премьер-министр и лидер правящей партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что первый американский истребитель F-16, приобретенный Болгарией по контракту, прибыл с неисправностью. Позже главком ВВС Болгарии Николай Русев подтвердил неисправность.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Президент Болгарии совершил демонстрационный полет на F-16
13 сентября 2024, 14:29
«
"На одном из болгарских истребителей F-16 (закупленных у США - ред.) обнаружена утечка топлива... Проблема была обнаружена на двухместном самолёте F-16D Block 70", - пишет БТА.
Представитель американской оборонной компании Lockheed Martin должен прибыть в ближайшее время для устранения проблемы. ВВС продолжают регулярно проводить консультации с американскими представителями, одновременно запрашивая дополнительные поставки и материалы, добавил Запрянов.
По его словам, в настоящее время в Болгарию поставлены только два истребителя F-16 Block 70, и они не участвуют в боевых воздушных патрулях над воздушным пространством страны.
Первый многоцелевой истребитель F-16 Block 70 прибыл из США в Болгарию в начале апреля. Контракт на приобретение болгарскими властями в США восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года. Согласно графику поставок, Болгария должна была получить первый истребитель к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса эти сроки были сдвинуты на 2025 год. Позднее София оформила контракт на покупку еще восьми F-16.
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Премьер Канады поручил проверить целесообразность приобретения F-35 у США
18 марта, 15:21
 
В миреБолгарияСШАБойко БорисовСофия (королева Испании)Lockheed MartinF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала