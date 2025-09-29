Рейтинг@Mail.ru
Red Wings дополнительно проверит самолет перед вылетом из Бодрума в Минводы - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/bodrum-2045237204.html
Red Wings дополнительно проверит самолет перед вылетом из Бодрума в Минводы
Red Wings дополнительно проверит самолет перед вылетом из Бодрума в Минводы - РИА Новости, 29.09.2025
Red Wings дополнительно проверит самолет перед вылетом из Бодрума в Минводы
Red Wings для обеспечения максимального уровня безопасности решила провести дополнительную техпроверку самолета готовящегося к вылету из турецкого Бодрума в... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:16:00+03:00
2025-09-29T20:16:00+03:00
бодрум
минеральные воды
red wings airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_0:143:3236:1964_1920x0_80_0_0_d5f43697003c9933eb890323bbfede64.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Red Wings для обеспечения максимального уровня безопасности решила провести дополнительную техпроверку самолета готовящегося к вылету из турецкого Бодрума в Минеральные Воды, рассказали РИА Новости в авиакомпании. Борт Red Wings должен был вылететь в 13.00 по местному времени. "Для обеспечения максимального уровня безопасности полета авиакомпанией было принято решение о дополнительной технической проверке самолета, готовящегося к вылету из Бодрума. В аэропорт уже направлена техническая бригада, в ближайшее время специалисты приступят к выполнению работ. Расчетное время вылета в Минеральные Воды – 02:00 мск", — отметили в компании. В Red Wings подчеркнули, что всем пассажирам задержанного рейса были оперативно предоставлены напитки и возможность размещения в гостиницах за счет авиакомпании, часть из них уже размещены в отелях. "Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к причине задержки. Безопасность — абсолютный приоритет Red Wings", — заключили в авиакомпании.
https://ria.ru/20250302/passazhiry-2002591402.html
бодрум
минеральные воды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ffac25dc689341f986f1b15a0eeecf34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бодрум, минеральные воды, red wings airlines
Бодрум, Минеральные Воды, Red Wings Airlines
Red Wings дополнительно проверит самолет перед вылетом из Бодрума в Минводы

Red Wings решила провести дополнительную техпроверку борта из Бодрума в Минводы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Red Wings для обеспечения максимального уровня безопасности решила провести дополнительную техпроверку самолета готовящегося к вылету из турецкого Бодрума в Минеральные Воды, рассказали РИА Новости в авиакомпании.
Борт Red Wings должен был вылететь в 13.00 по местному времени.
«
"Для обеспечения максимального уровня безопасности полета авиакомпанией было принято решение о дополнительной технической проверке самолета, готовящегося к вылету из Бодрума. В аэропорт уже направлена техническая бригада, в ближайшее время специалисты приступят к выполнению работ. Расчетное время вылета в Минеральные Воды – 02:00 мск", — отметили в компании.
В Red Wings подчеркнули, что всем пассажирам задержанного рейса были оперативно предоставлены напитки и возможность размещения в гостиницах за счет авиакомпании, часть из них уже размещены в отелях.
"Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к причине задержки. Безопасность — абсолютный приоритет Red Wings", — заключили в авиакомпании.
Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings во время взлета из аэропорта Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Red Wings объяснили нехватку мест для пассажиров рейса из Тбилиси в Москву
2 марта, 16:29
 
БодрумМинеральные ВодыRed Wings Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала