Red Wings дополнительно проверит самолет перед вылетом из Бодрума в Минводы

Red Wings для обеспечения максимального уровня безопасности решила провести дополнительную техпроверку самолета готовящегося к вылету из турецкого Бодрума в... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Red Wings для обеспечения максимального уровня безопасности решила провести дополнительную техпроверку самолета готовящегося к вылету из турецкого Бодрума в Минеральные Воды, рассказали РИА Новости в авиакомпании. Борт Red Wings должен был вылететь в 13.00 по местному времени. "Для обеспечения максимального уровня безопасности полета авиакомпанией было принято решение о дополнительной технической проверке самолета, готовящегося к вылету из Бодрума. В аэропорт уже направлена техническая бригада, в ближайшее время специалисты приступят к выполнению работ. Расчетное время вылета в Минеральные Воды – 02:00 мск", — отметили в компании. В Red Wings подчеркнули, что всем пассажирам задержанного рейса были оперативно предоставлены напитки и возможность размещения в гостиницах за счет авиакомпании, часть из них уже размещены в отелях. "Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к причине задержки. Безопасность — абсолютный приоритет Red Wings", — заключили в авиакомпании.

Наталья Макарова

