Над тремя российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ

2025-09-29T17:24:00+03:00

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над тремя регионами, сообщило Минобороны. "Двадцать девятого сентября текущего года в период с 13:00 до 17:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали там.В их числе:Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

