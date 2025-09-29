Рейтинг@Mail.ru
Над тремя российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 29.09.2025 (обновлено: 17:45 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/bespilotniki-2045186455.html
Над тремя российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ
Над тремя российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025
Над тремя российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над тремя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:24:00+03:00
2025-09-29T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над тремя регионами, сообщило Минобороны. &quot;Двадцать девятого сентября текущего года в период с 13:00 до 17:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — рассказали там.В их числе:Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
белгородская область
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, республика крым, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия
Над тремя российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ

Силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Крымом, Курской и Белгородской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над тремя регионами, сообщило Минобороны.
«

"Двадцать девятого сентября текущего года в период с 13:00 до 17:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали там.

В их числе:
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала