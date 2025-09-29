https://ria.ru/20250929/bespilotniki-2045186455.html
Над тремя российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ
Над тремя российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025
Над тремя российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над тремя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над тремя регионами, сообщило Минобороны. "Двадцать девятого сентября текущего года в период с 13:00 до 17:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали там.В их числе:Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Над тремя российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ
