В Воскресенске при атаке беспилотников погибли два человека
09:22 29.09.2025 (обновлено: 09:32 29.09.2025)
В Воскресенске при атаке беспилотников погибли два человека
В Воскресенске при атаке беспилотников погибли два человека
Бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске на фоне атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске на фоне атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над Московским регионом было сбито четыре беспилотника."К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека - 76-летняя женщина и ее шестилетний внук... Мы окажем всю необходимую помощь семье", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Воробьев добавил, что в нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Также, по словам губернатора, на месте работают экстренные службы."Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жильё - окажем всю необходимую помощь и поддержку", - отметил он.
2025
Пожар в частном доме на фоне атаки беспилотников в подмосковном Воскресенске
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске на фоне атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над Московским регионом было сбито четыре беспилотника.
«
"К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека - 76-летняя женщина и ее шестилетний внук... Мы окажем всю необходимую помощь семье", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Воробьев добавил, что в нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Также, по словам губернатора, на месте работают экстренные службы.
"Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жильё - окажем всю необходимую помощь и поддержку", - отметил он.
