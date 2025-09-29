В Воскресенске при атаке беспилотников погибли два человека
В Воскресенске в частном доме при атаке БПЛА погибли бабушка с внуком
Пожар в частном доме на фоне атаки беспилотников в подмосковном Воскресенске
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске на фоне атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над Московским регионом было сбито четыре беспилотника.
«
"К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека - 76-летняя женщина и ее шестилетний внук... Мы окажем всю необходимую помощь семье", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Воробьев добавил, что в нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Также, по словам губернатора, на месте работают экстренные службы.
"Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жильё - окажем всю необходимую помощь и поддержку", - отметил он.
