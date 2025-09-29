https://ria.ru/20250929/bespilotniki-2045031790.html

В Воскресенске при атаке беспилотников погибли два человека

В Воскресенске при атаке беспилотников погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2025

В Воскресенске при атаке беспилотников погибли два человека

Бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске на фоне атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T09:22:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске на фоне атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над Московским регионом было сбито четыре беспилотника."К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека - 76-летняя женщина и ее шестилетний внук... Мы окажем всю необходимую помощь семье", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Воробьев добавил, что в нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Также, по словам губернатора, на месте работают экстренные службы."Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жильё - окажем всю необходимую помощь и поддержку", - отметил он.

