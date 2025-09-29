https://ria.ru/20250929/bespilotniki-2045018024.html

ПВО сбила девять БПЛА ВСУ в Смоленской области

Российские силы ПВО сбили девять БПЛА ВСУ в Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T06:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

смоленская область

василий анохин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили девять БПЛА ВСУ в Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. "Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО министерства обороны России сбиты девять беспилотников. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры нет. В настоящее время оперативные службы работают на местах происшествий", - написал Анохин в Telegram-канале.

смоленская область

2025

безопасность, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)