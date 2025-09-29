https://ria.ru/20250929/bespilotniki-2045018024.html
ПВО сбила девять БПЛА ВСУ в Смоленской области
ПВО сбила девять БПЛА ВСУ в Смоленской области - РИА Новости, 29.09.2025
ПВО сбила девять БПЛА ВСУ в Смоленской области
Российские силы ПВО сбили девять БПЛА ВСУ в Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили девять БПЛА ВСУ в Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. "Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО министерства обороны России сбиты девять беспилотников. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры нет. В настоящее время оперативные службы работают на местах происшествий", - написал Анохин в Telegram-канале.
смоленская область
ПВО сбила девять БПЛА ВСУ в Смоленской области
