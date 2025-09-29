https://ria.ru/20250929/bespilotniki-2045003988.html

Украина собирает все БПЛА из иностранных компонентов, рассказал боец

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ВСУ не производит собственные беспилотники, а только осуществляет сборку из иностранных деталей, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист". "Дело в том, что они (беспилотники - ред.) производятся без названия. Сама начинка (полётный контроллер - ред.) на всех дронах, причем неважно каких, будь это квадрокоптер, крыло или тележки, которые ездят - у них у всех одна и та же. Программное обеспечение тоже... Чаще всего начинка производства либо Китай, либо США", - отметил военнослужащий. На внешней части дрона нет маркировки производителя. Она есть на полётном контролере, из которого можно сделать всё что угодно, начиная от лодки на радиоуправлении для детей и заканчивая боевыми дронами. ВСУ получает эти контролеры от фирмы-производителя и уже на территории Украины собирает из них БПЛА, объяснил "Чекист". "Есть у них (полётных контроллеров - ред.) общая маркировка - "Shrike" и "Army of drones". Это две фирмы, которые по большей части поставляют их врагу. Однако их расположение (расположение заводов, производящих полётные контроллеры - ред.) может быть где угодно", - подчеркнул военнослужащий. У ВСУ нет не только собственного полного цикла производства беспилотников, но они также не улучшают импортные модели, поставленные в рамках военной помощи стран НАТО, уточнил "Чекист". "Сколько мы их, дронов, не сбили бы, ни на одном нет следов вмешательства постороннего человека. Как его собрали на заводе, в таком виде он и полетел", - добавил "Чекист". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

