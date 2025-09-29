В Румынии обнаружили обломки беспилотника

https://ria.ru/20250929/bespilotnik-2045211199.html

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. В уезде Тулча нашли обломки беспилотника, заявили в пресс-службе румынского Министерства обороны. "Поступило сообщение об обнаружении фрагментов беспилотника в районе канала Сонтя-Ноуэ в уезде Тулча", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.Отмечается, что специалисты министерства совместно со службой разведки Румынии и Пограничной полицией проведут проверку и отправят фрагменты на экспертизу.Обвинения России в нарушении воздушных границВ четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать "российские самолеты", если они окажутся в воздушном пространстве альянса. С этим высказыванием он выступил после череды "инцидентов", в которых члены организации бездоказательно обвинили Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Москва в случае попыток сбивать объекты в воздушном пространстве государства отреагирует как суверенная страна.Датская полиция 22 сентября заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением", а премьер Метте Фредериксен — "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время. Она не исключила причастности России, не приведя при этом никаких доказательств.В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за "инцидента", доказательств которого представлено также не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он голословно обвинил в случившемся Москву, утверждая, что границу пересекли 19 летательных аппаратов. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.

