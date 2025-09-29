Рейтинг@Mail.ru
В Румынии обнаружили обломки беспилотника - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 29.09.2025 (обновлено: 19:56 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/bespilotnik-2045211199.html
В Румынии обнаружили обломки беспилотника
В Румынии обнаружили обломки беспилотника - РИА Новости, 29.09.2025
В Румынии обнаружили обломки беспилотника
В уезде Тулча нашли обломки беспилотника, заявили в пресс-службе румынского Министерства обороны. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:08:00+03:00
2025-09-29T19:56:00+03:00
в мире
румыния
россия
нато
вооруженные силы рф
беспилотники
бпла
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045225199_0:1:780:440_1920x0_80_0_0_dee28c76e31076042e2e6b20ac887fd2.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. В уезде Тулча нашли обломки беспилотника, заявили в пресс-службе румынского Министерства обороны. &quot;Поступило сообщение об обнаружении фрагментов беспилотника в районе канала Сонтя-Ноуэ в уезде Тулча&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.Отмечается, что специалисты министерства совместно со службой разведки Румынии и Пограничной полицией проведут проверку и отправят фрагменты на экспертизу.Обвинения России в нарушении воздушных границВ четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать "российские самолеты", если они окажутся в воздушном пространстве альянса. С этим высказыванием он выступил после череды "инцидентов", в которых члены организации бездоказательно обвинили Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Москва в случае попыток сбивать объекты в воздушном пространстве государства отреагирует как суверенная страна.Датская полиция 22 сентября заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением", а премьер Метте Фредериксен — "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время. Она не исключила причастности России, не приведя при этом никаких доказательств.В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за "инцидента", доказательств которого представлено также не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он голословно обвинил в случившемся Москву, утверждая, что границу пересекли 19 летательных аппаратов. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
https://ria.ru/20250927/evropa-2044710145.html
https://ria.ru/20250929/stubb-2045076621.html
https://ria.ru/20250927/nato-2044727010.html
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045225199_97:0:684:440_1920x0_80_0_0_aca17131c9d4a855ff6ee171ce27ba0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, россия, нато, вооруженные силы рф, беспилотники, бпла, евросоюз
В мире, Румыния, Россия, НАТО, Вооруженные силы РФ, Беспилотники, БПЛА, Евросоюз
В Румынии обнаружили обломки беспилотника

В румынском уезде Тулча обнаружили обломки беспилотника

© Digi24Обломки беспилотника в румынском уезде Тулча
Обломки беспилотника в румынском уезде Тулча - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Digi24
Обломки беспилотника в румынском уезде Тулча
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. В уезде Тулча нашли обломки беспилотника, заявили в пресс-службе румынского Министерства обороны.
«

"Поступило сообщение об обнаружении фрагментов беспилотника в районе канала Сонтя-Ноуэ в уезде Тулча", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Теперь только война: раскрыт план за атаками "русских" дронов на Европу
27 сентября, 08:00
Отмечается, что специалисты министерства совместно со службой разведки Румынии и Пограничной полицией проведут проверку и отправят фрагменты на экспертизу.

Обвинения России в нарушении воздушных границ

В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать "российские самолеты", если они окажутся в воздушном пространстве альянса. С этим высказыванием он выступил после череды "инцидентов", в которых члены организации бездоказательно обвинили Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Москва в случае попыток сбивать объекты в воздушном пространстве государства отреагирует как суверенная страна.
Датская полиция 22 сентября заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением", а премьер Метте Фредериксен — "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время. Она не исключила причастности России, не приведя при этом никаких доказательств.
В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за "инцидента", доказательств которого представлено также не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников
Вчера, 12:05
Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он голословно обвинил в случившемся Москву, утверждая, что границу пересекли 19 летательных аппаратов. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
На Западе уличили НАТО в дилетантских провокациях против России
27 сентября, 01:54
 
В миреРумынияРоссияНАТОВооруженные силы РФБеспилотникиБПЛАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала