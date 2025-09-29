https://ria.ru/20250929/bespilotnik-2045033749.html
Губернатор Орловской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА
Губернатор Орловской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА
Повреждений и пострадавших после ликвидации минувшей ночью силами российской ПВО над территорией Орловской области трех вражеских беспилотников нет, сообщил... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Повреждений и пострадавших после ликвидации минувшей ночью силами российской ПВО над территорией Орловской области трех вражеских беспилотников нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. В понедельник в Минобороны РФ сообщали об уничтожении с 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над восьмью регионами России, в том числе трех - над территорией Орловской области. "Силами наших средств ПВО уничтожены 3 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал Клычков в своем Telegram-канале.
Губернатор Орловской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА
