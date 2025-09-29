Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о ситуации с топливом в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/benzin-2045233140.html
Сальдо рассказал о ситуации с топливом в Херсонской области
Сальдо рассказал о ситуации с топливом в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2025
Сальдо рассказал о ситуации с топливом в Херсонской области
Ситуация с дизельным топливом и газом стабильная, нехватки не наблюдается, однако имеются сложности с бензином, которыми и обусловлен рост цен на него, заявил... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T19:36:00+03:00
2025-09-29T19:36:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033775803_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_1d66cd30aac538c0fd7c4dd46b3337cd.jpg
ГЕНИЧЕСК, 29 сен - РИА Новости. Ситуация с дизельным топливом и газом стабильная, нехватки не наблюдается, однако имеются сложности с бензином, которыми и обусловлен рост цен на него, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Ситуация с топливом в регионе непростая. Поставки с российских нефтеперерабатывающих заводов сократились, были перебои с логистикой, и всё это отразилось на рынке. Где-то на АЗС возникает нехватка топлива, где-то ценник подрос — такие сигналы поступают, мы их видим. Однако массового дефицита бензина в Херсонской области нет. Дизельное топливо есть, газ есть — с ними ситуация стабильная. С бензином сложнее, особенно беспокоит рост цен. Здесь совместно с министерством энергетики России и нашими нефтетрейдерами ищем новых поставщиков, настраиваем логистику. Наша главная цель — удержать, а потом и снизить цены и обеспечить стабильные поставки бензина. Ситуация неприятная, но временная", — заявил Сальдо.
https://ria.ru/20250929/mery-2045183121.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033775803_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_ae524bca1ee775835c2c33b51f137f23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Херсонская область , Владимир Сальдо, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Сальдо рассказал о ситуации с топливом в Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области есть сложности с бензином, этим обусловлен рост цен

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля топливом на автозаправочной станции
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 29 сен - РИА Новости. Ситуация с дизельным топливом и газом стабильная, нехватки не наблюдается, однако имеются сложности с бензином, которыми и обусловлен рост цен на него, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Ситуация с топливом в регионе непростая. Поставки с российских нефтеперерабатывающих заводов сократились, были перебои с логистикой, и всё это отразилось на рынке. Где-то на АЗС возникает нехватка топлива, где-то ценник подрос — такие сигналы поступают, мы их видим. Однако массового дефицита бензина в Херсонской области нет. Дизельное топливо есть, газ есть — с ними ситуация стабильная. С бензином сложнее, особенно беспокоит рост цен. Здесь совместно с министерством энергетики России и нашими нефтетрейдерами ищем новых поставщиков, настраиваем логистику. Наша главная цель — удержать, а потом и снизить цены и обеспечить стабильные поставки бензина. Ситуация неприятная, но временная", — заявил Сальдо.
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Аксенов выразил уверенность в стабилизации ситуации с топливом в Крыму
Вчера, 17:17
 
Херсонская областьВладимир СальдоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала