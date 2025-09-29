https://ria.ru/20250929/benzin-2045233140.html
Сальдо рассказал о ситуации с топливом в Херсонской области
2025-09-29T19:36:00+03:00
херсонская область
ГЕНИЧЕСК, 29 сен - РИА Новости. Ситуация с дизельным топливом и газом стабильная, нехватки не наблюдается, однако имеются сложности с бензином, которыми и обусловлен рост цен на него, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Ситуация с топливом в регионе непростая. Поставки с российских нефтеперерабатывающих заводов сократились, были перебои с логистикой, и всё это отразилось на рынке. Где-то на АЗС возникает нехватка топлива, где-то ценник подрос — такие сигналы поступают, мы их видим. Однако массового дефицита бензина в Херсонской области нет. Дизельное топливо есть, газ есть — с ними ситуация стабильная. С бензином сложнее, особенно беспокоит рост цен. Здесь совместно с министерством энергетики России и нашими нефтетрейдерами ищем новых поставщиков, настраиваем логистику. Наша главная цель — удержать, а потом и снизить цены и обеспечить стабильные поставки бензина. Ситуация неприятная, но временная", — заявил Сальдо.
