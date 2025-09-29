https://ria.ru/20250929/belousov-2045239376.html
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Шандриголово
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Шандриголово - РИА Новости, 29.09.2025
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Шандриголово
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово в ДНР,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:32:00+03:00
2025-09-29T20:32:00+03:00
2025-09-29T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39915/00/399150086_0:81:1635:1001_1920x0_80_0_0_1cd2b223e3cd461d8dacdc08fd8f745e.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии с освобождением от неонацистов населенного пункта Шандриголово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. "Военнослужащие дивизии с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю", - приводит слова из поздравительной телеграммы министра российское оборонное ведомство.
https://ria.ru/20250923/belousov-2043739530.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39915/00/399150086_98:0:1538:1080_1920x0_80_0_0_9d8ccf118792d3784309f35b15132806.jpg
Освобождение Шандриголово в ДНР
Кадры освобождения Шандриголово в ДНР публикует Минобороны России.
2025-09-29T20:32
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Шандриголово
Белоусов поздравил военнослужащих "Запада", освободивших Шандриголово в ДНР