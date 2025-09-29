https://ria.ru/20250929/belousov-2045239376.html

Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Шандриголово

2025-09-29T20:32:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии с освобождением от неонацистов населенного пункта Шандриголово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. "Военнослужащие дивизии с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю", - приводит слова из поздравительной телеграммы министра российское оборонное ведомство.

