Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Шандриголово
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 29.09.2025
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Шандриголово
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Шандриголово - РИА Новости, 29.09.2025
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Шандриголово
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово в ДНР,... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии с освобождением от неонацистов населенного пункта Шандриголово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. "Военнослужащие дивизии с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю", - приводит слова из поздравительной телеграммы министра российское оборонное ведомство.
Освобождение Шандриголово в ДНР
Кадры освобождения Шандриголово в ДНР публикует Минобороны России.
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Шандриголово

Белоусов поздравил военнослужащих "Запада", освободивших Шандриголово в ДНР

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии с освобождением от неонацистов населенного пункта Шандриголово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
«
"Военнослужащие дивизии с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю", - приводит слова из поздравительной телеграммы министра российское оборонное ведомство.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Белоусов поздравил военных, освободивших Переездное в ДНР
23 сентября, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
