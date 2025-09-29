Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Белоруссии рассказал о сотрудничестве с "Росатомом" - 29.09.2025
29.09.2025
Вице-премьер Белоруссии рассказал о сотрудничестве с "Росатомом"
Вице-премьер Белоруссии рассказал о сотрудничестве с "Росатомом" - РИА Новости, 29.09.2025
Вице-премьер Белоруссии рассказал о сотрудничестве с "Росатомом"
Сотрудничество Белоруссии и российской госкорпорации "Росатом" динамично развивает в различных сферах деятельности, заявил вице-премьер республики Виктор... РИА Новости, 29.09.2025
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Сотрудничество Белоруссии и российской госкорпорации "Росатом" динамично развивает в различных сферах деятельности, заявил вице-премьер республики Виктор Каранкевич. "Между правительством, органами госуправления (Белоруссии – ред.) и госкорпорацией "Росатом" развиваются динамично отношения, они расширяются по многим направлениям и сферам деятельности", - сказал Каранкевич в Минске на церемонии открытия Центра аддитивных технологий. Он обратил внимание, что открытие данного объекта - пример реализации первого неатомного инновационного проекта в рамках сотрудничества Белоруссии и "Росатома". Каранкевич отметил, что продукция аддитивных технологий уже используется промышленными предприятиями страны, а открытие такого центра в Минске придаст дополнительный импульс этому процессу. Он выразил уверенность, что созданные благодаря работе центра новые виды продукции будут применены в различных сферах деятельности: медицине, энергетике, промышленности, авиастроении и так далее. В свою очередь директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили сообщил, что при поддержке правительства Белоруссии специалисты "Росатома" объехали более 50 предприятий в стране, чтобы провести технологический аудит и оценить перспективы внедрения трехмерной печати. "Сегодня многие гиганты белорусской промышленности уже используют аддитивные технологии и рассматривают печать изделий для своей серийной продукции", - отметил на торжественной церемонии Кавелашвили. Он подчеркнул, что минский центр аддитивных технологий – это образцовый пример, который "Росатом" будет демонстрировать партнерам из других стран, рассматривающим подобные проекты. Кавелашвили добавил, что данный центр встроится в систему аналогичных центров, которые "Росатом" создает в России. "Этот объект должен стать центром притяжения для технически ориентированной молодежи, мы будем приглашать сюда студентов для прохождения производственной практики и школьников для ранней профориентации. Через 10 лет это даст стране поколение инженеров и управленцев, умеющих использовать все преимущества аддитивных технологий", - добавил он. Создание ЦАТ в Минске стало первым опытом экспорта 3D-принтеров производства "Росатома". В год белорусский центр аддитивных технологий сможет производить до 1,5 тонн изделий из различных металлов, до 3 тонн песчано-полимерных форм и до 100 кг изделий из инженерных пластмасс в год. ЦАТ будет также изготавливать малые принтеры для металлической печати, востребованные в медицинской отрасли, научных центрах и образовательных учреждениях.-0-
белоруссия
минск
россия
Вице-премьер Белоруссии рассказал о сотрудничестве с "Росатомом"

Каранкевич: сотрудничество Белоруссии и "Росатома" активно развивается

Павильон корпорации "Росатом"
Павильон корпорации Росатом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Павильон корпорации "Росатом". Архивное фото
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Сотрудничество Белоруссии и российской госкорпорации "Росатом" динамично развивает в различных сферах деятельности, заявил вице-премьер республики Виктор Каранкевич.
"Между правительством, органами госуправления (Белоруссии – ред.) и госкорпорацией "Росатом" развиваются динамично отношения, они расширяются по многим направлениям и сферам деятельности", - сказал Каранкевич в Минске на церемонии открытия Центра аддитивных технологий.
Он обратил внимание, что открытие данного объекта - пример реализации первого неатомного инновационного проекта в рамках сотрудничества Белоруссии и "Росатома".
Каранкевич отметил, что продукция аддитивных технологий уже используется промышленными предприятиями страны, а открытие такого центра в Минске придаст дополнительный импульс этому процессу. Он выразил уверенность, что созданные благодаря работе центра новые виды продукции будут применены в различных сферах деятельности: медицине, энергетике, промышленности, авиастроении и так далее.
В свою очередь директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили сообщил, что при поддержке правительства Белоруссии специалисты "Росатома" объехали более 50 предприятий в стране, чтобы провести технологический аудит и оценить перспективы внедрения трехмерной печати.
"Сегодня многие гиганты белорусской промышленности уже используют аддитивные технологии и рассматривают печать изделий для своей серийной продукции", - отметил на торжественной церемонии Кавелашвили.
Он подчеркнул, что минский центр аддитивных технологий – это образцовый пример, который "Росатом" будет демонстрировать партнерам из других стран, рассматривающим подобные проекты. Кавелашвили добавил, что данный центр встроится в систему аналогичных центров, которые "Росатом" создает в России. "Этот объект должен стать центром притяжения для технически ориентированной молодежи, мы будем приглашать сюда студентов для прохождения производственной практики и школьников для ранней профориентации. Через 10 лет это даст стране поколение инженеров и управленцев, умеющих использовать все преимущества аддитивных технологий", - добавил он.
Создание ЦАТ в Минске стало первым опытом экспорта 3D-принтеров производства "Росатома". В год белорусский центр аддитивных технологий сможет производить до 1,5 тонн изделий из различных металлов, до 3 тонн песчано-полимерных форм и до 100 кг изделий из инженерных пластмасс в год. ЦАТ будет также изготавливать малые принтеры для металлической печати, востребованные в медицинской отрасли, научных центрах и образовательных учреждениях.-0-
