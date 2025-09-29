Рейтинг@Mail.ru
Алиханов назвал Белоруссию главным экспортным рынком для "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/belorussija-2045211020.html
Алиханов назвал Белоруссию главным экспортным рынком для "АвтоВАЗа"
Алиханов назвал Белоруссию главным экспортным рынком для "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 29.09.2025
Алиханов назвал Белоруссию главным экспортным рынком для "АвтоВАЗа"
Белорусский рынок уже достаточно длительное время является первым с точки зрения экспорта рынком для российского автомобильного концерна "АвтоВАЗ", рассказал... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:07:00+03:00
2025-09-29T18:07:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
екатеринбург
антон алиханов
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Белорусский рынок уже достаточно длительное время является первым с точки зрения экспорта рынком для российского автомобильного концерна "АвтоВАЗ", рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь". "Для "АвтоВАЗа" Беларусь - это первый экспортный рынок достаточно длительное время", - сказал министр. В рамках выставки "Иннопром. Беларусь" Россия представила несколько автомобилей: электрокар "Атом", Lada Iskra Sport и Lada Azimut. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь". Директор "Иннопром. Беларусь" Олеся Шангареева ранее сообщала, что в Минске более 500 компаний будут представлены на стендах в качестве участников выставки, из них порядка 300 компаний из регионов РФ. Среди участников и ведущие российские промышленные гиганты - "Ростех", "АвтоВАЗ", "Росатом", "Камаз".
https://ria.ru/20250925/rossija-2044269023.html
россия
белоруссия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_59:0:1198:854_1920x0_80_0_0_f1a8510991110e1f96db50523a1e231d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белоруссия, екатеринбург, антон алиханов, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, lada vesta
Экономика, Россия, Белоруссия, Екатеринбург, Антон Алиханов, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ростех, Lada Vesta
Алиханов назвал Белоруссию главным экспортным рынком для "АвтоВАЗа"

Алиханов: Белоруссия является первым экспортным рынком для «АвтоВАЗа»

© Фото : МинпромторгАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Минпромторг
Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Белорусский рынок уже достаточно длительное время является первым с точки зрения экспорта рынком для российского автомобильного концерна "АвтоВАЗ", рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь".
"Для "АвтоВАЗа" Беларусь - это первый экспортный рынок достаточно длительное время", - сказал министр.
В рамках выставки "Иннопром. Беларусь" Россия представила несколько автомобилей: электрокар "Атом", Lada Iskra Sport и Lada Azimut.
Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
Директор "Иннопром. Беларусь" Олеся Шангареева ранее сообщала, что в Минске более 500 компаний будут представлены на стендах в качестве участников выставки, из них порядка 300 компаний из регионов РФ. Среди участников и ведущие российские промышленные гиганты - "Ростех", "АвтоВАЗ", "Росатом", "Камаз".
Сотрудники завода Haval в Тульской области работают в цехе сборки автомобилей - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В России перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы
25 сентября, 12:54
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияЕкатеринбургАнтон АлихановАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РостехLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала