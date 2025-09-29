https://ria.ru/20250929/belorussija-2045211020.html
Алиханов назвал Белоруссию главным экспортным рынком для "АвтоВАЗа"
Алиханов назвал Белоруссию главным экспортным рынком для "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 29.09.2025
Алиханов назвал Белоруссию главным экспортным рынком для "АвтоВАЗа"
Белорусский рынок уже достаточно длительное время является первым с точки зрения экспорта рынком для российского автомобильного концерна "АвтоВАЗ", рассказал... РИА Новости, 29.09.2025
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Белорусский рынок уже достаточно длительное время является первым с точки зрения экспорта рынком для российского автомобильного концерна "АвтоВАЗ", рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь". "Для "АвтоВАЗа" Беларусь - это первый экспортный рынок достаточно длительное время", - сказал министр. В рамках выставки "Иннопром. Беларусь" Россия представила несколько автомобилей: электрокар "Атом", Lada Iskra Sport и Lada Azimut. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь". Директор "Иннопром. Беларусь" Олеся Шангареева ранее сообщала, что в Минске более 500 компаний будут представлены на стендах в качестве участников выставки, из них порядка 300 компаний из регионов РФ. Среди участников и ведущие российские промышленные гиганты - "Ростех", "АвтоВАЗ", "Росатом", "Камаз".
Алиханов назвал Белоруссию главным экспортным рынком для "АвтоВАЗа"
