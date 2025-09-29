https://ria.ru/20250929/belgorod-2045210534.html

Гладков после обстрела Белгорода докладывает обстановку министру энергетики

БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после ракетного обстрела Белгорода докладывал министру энергетики РФ Сергею Цивилеву, получает всю необходимую помощь, консультации по ликвидации последствий. Вечером 28 сентября губернатор рассказал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позже Гладков сообщил, что Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Ранения получили три мирных жителя. "Благодарен за поддержку правительству Российской Федерации, министру энергетики Сергею Евгеньевичу Цивилеву, которому оперативно докладываю по текущей обстановке и получаю всю необходимую помощь, консультации по ликвидации последствий обстрела", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба и по ликвидации последствий обстрела Белгорода.Он также поблагодарил всех энергетиков Белгородской области, которые всю ночь и до настоящего времени занимаются восстановлением подачи воды, тепла и света. "Большое спасибо коллегам-губернаторам, которые звонят - предлагают помощь и поддержку. Например, губернатору Пензенской области Олегу Владимировичу Мельниченко, губернатору Владимирской области Александру Александровичу Авдееву. Сейчас формируются те средства и оборудование, которые нам необходимы в текущей обстановке", - добавил Гладков.

