Рейтинг@Mail.ru
Гладков после обстрела Белгорода докладывает обстановку министру энергетики - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/belgorod-2045210534.html
Гладков после обстрела Белгорода докладывает обстановку министру энергетики
Гладков после обстрела Белгорода докладывает обстановку министру энергетики - РИА Новости, 29.09.2025
Гладков после обстрела Белгорода докладывает обстановку министру энергетики
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после ракетного обстрела Белгорода докладывал министру энергетики РФ Сергею Цивилеву, получает всю... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:05:00+03:00
2025-09-29T18:05:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
сергей цивилев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044971930_14:0:1906:1064_1920x0_80_0_0_576776a29a823da3491f783cf0761bb7.jpg
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после ракетного обстрела Белгорода докладывал министру энергетики РФ Сергею Цивилеву, получает всю необходимую помощь, консультации по ликвидации последствий. Вечером 28 сентября губернатор рассказал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позже Гладков сообщил, что Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Ранения получили три мирных жителя. &quot;Благодарен за поддержку правительству Российской Федерации, министру энергетики Сергею Евгеньевичу Цивилеву, которому оперативно докладываю по текущей обстановке и получаю всю необходимую помощь, консультации по ликвидации последствий обстрела&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба и по ликвидации последствий обстрела Белгорода.Он также поблагодарил всех энергетиков Белгородской области, которые всю ночь и до настоящего времени занимаются восстановлением подачи воды, тепла и света. "Большое спасибо коллегам-губернаторам, которые звонят - предлагают помощь и поддержку. Например, губернатору Пензенской области Олегу Владимировичу Мельниченко, губернатору Владимирской области Александру Александровичу Авдееву. Сейчас формируются те средства и оборудование, которые нам необходимы в текущей обстановке", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20250929/region-2045166847.html
https://ria.ru/20250929/vsu-2045033270.html
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044971930_318:0:1737:1064_1920x0_80_0_0_d5aed5a13809645348dc5f5910a3fa74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, сергей цивилев, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Сергей Цивилев, Вооруженные силы Украины
Гладков после обстрела Белгорода докладывает обстановку министру энергетики

Гладков поблагодарил Цивилева за помощь, оказанную после обстрела Белгорода

© РИА НовостиБелгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ
Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости
Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после ракетного обстрела Белгорода докладывал министру энергетики РФ Сергею Цивилеву, получает всю необходимую помощь, консультации по ликвидации последствий.
Вечером 28 сентября губернатор рассказал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позже Гладков сообщил, что Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Ранения получили три мирных жителя.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В нескольких регионах Белгородской области еще нарушено электроснабжение
Вчера, 16:20
«

"Благодарен за поддержку правительству Российской Федерации, министру энергетики Сергею Евгеньевичу Цивилеву, которому оперативно докладываю по текущей обстановке и получаю всю необходимую помощь, консультации по ликвидации последствий обстрела", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба и по ликвидации последствий обстрела Белгорода.

Он также поблагодарил всех энергетиков Белгородской области, которые всю ночь и до настоящего времени занимаются восстановлением подачи воды, тепла и света.
"Большое спасибо коллегам-губернаторам, которые звонят - предлагают помощь и поддержку. Например, губернатору Пензенской области Олегу Владимировичу Мельниченко, губернатору Владимирской области Александру Александровичу Авдееву. Сейчас формируются те средства и оборудование, которые нам необходимы в текущей обстановке", - добавил Гладков.
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 175 раз за сутки
Вчера, 09:31
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковСергей ЦивилевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала