В Белгороде восстановили электроснабжение 90% потребителей после атаки ВСУ
Энергетики восстановили электроснабжение 90% потребителей города Белгорода, рассказали в филиале ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". РИА Новости, 29.09.2025
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 90% потребителей города Белгорода, рассказали в филиале ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". Вечером в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, он уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии. Филиал ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" сообщил, что электроснабжение восстанавливают. "Филиал "Россети Центр" - "Белгородэнерго" продолжает восстанавливать электроснабжение жителей Белгорода, обесточенных в результате внешнего воздействия на центры питания. К 09.30 энергетики вернули свет свыше 90% потребителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в первую очередь электроэнергией от резервных источников обеспечили котельные, водозаборы и другие объекты критической инфраструктуры, а также детские сады, школы, поликлиники. Затем энергетики приступили к последовательной подаче электроэнергии в жилые дома. Как подчеркнули в компании, работу продолжат до полного восстановления подачи электроэнергии жителям области. "Ход аварийно-восстановительных работ держит на контроле оперативный Штаб "Россети Центр". В мероприятиях задействованы 46 бригад в составе 156 специалистов, оснащенных 292 резервными источниками снабжения электроэнергией общей мощностью более 36 МВА и 19 дополнительно привлеченными единицами спецтехники", - добавили в "Белгородэнерго".
