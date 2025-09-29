Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде восстановили электроснабжение 90% потребителей после атаки ВСУ
10:52 29.09.2025
В Белгороде восстановили электроснабжение 90% потребителей после атаки ВСУ
В Белгороде восстановили электроснабжение 90% потребителей после атаки ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025
В Белгороде восстановили электроснабжение 90% потребителей после атаки ВСУ
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 90% потребителей города Белгорода, рассказали в филиале ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". Вечером в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, он уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии. Филиал ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" сообщил, что электроснабжение восстанавливают. "Филиал "Россети Центр" - "Белгородэнерго" продолжает восстанавливать электроснабжение жителей Белгорода, обесточенных в результате внешнего воздействия на центры питания. К 09.30 энергетики вернули свет свыше 90% потребителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в первую очередь электроэнергией от резервных источников обеспечили котельные, водозаборы и другие объекты критической инфраструктуры, а также детские сады, школы, поликлиники. Затем энергетики приступили к последовательной подаче электроэнергии в жилые дома. Как подчеркнули в компании, работу продолжат до полного восстановления подачи электроэнергии жителям области. "Ход аварийно-восстановительных работ держит на контроле оперативный Штаб "Россети Центр". В мероприятиях задействованы 46 бригад в составе 156 специалистов, оснащенных 292 резервными источниками снабжения электроэнергией общей мощностью более 36 МВА и 19 дополнительно привлеченными единицами спецтехники", - добавили в "Белгородэнерго".
белгород
В Белгороде восстановили электроснабжение 90% потребителей после атаки ВСУ

В Белгороде восстановили электроснабжение 90% потребителей

БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 90% потребителей города Белгорода, рассказали в филиале ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго".
Вечером в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, он уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии. Филиал ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" сообщил, что электроснабжение восстанавливают.
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции
Вчера, 07:48
"Филиал "Россети Центр" - "Белгородэнерго" продолжает восстанавливать электроснабжение жителей Белгорода, обесточенных в результате внешнего воздействия на центры питания. К 09.30 энергетики вернули свет свыше 90% потребителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь электроэнергией от резервных источников обеспечили котельные, водозаборы и другие объекты критической инфраструктуры, а также детские сады, школы, поликлиники. Затем энергетики приступили к последовательной подаче электроэнергии в жилые дома. Как подчеркнули в компании, работу продолжат до полного восстановления подачи электроэнергии жителям области.
"Ход аварийно-восстановительных работ держит на контроле оперативный Штаб "Россети Центр". В мероприятиях задействованы 46 бригад в составе 156 специалистов, оснащенных 292 резервными источниками снабжения электроэнергией общей мощностью более 36 МВА и 19 дополнительно привлеченными единицами спецтехники", - добавили в "Белгородэнерго".
В центральной части Белгорода после ударов ВСУ есть свет
28 сентября, 21:31
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
