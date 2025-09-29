Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде при обстрелах ВСУ поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.09.2025
09:08 29.09.2025
В Белгороде при обстрелах ВСУ поврежден объект инфраструктуры
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры, 10 гаражей, коммерческий объект и 2 машины повреждены в Белгороде после двух ракетных обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В воскресенье вечером губернатор рассказал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позже Гладков сообщил, что Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Ранения получили три мирных жителя, в том числе 17-летний юноша, все пострадавшие госпитализированы. "Повреждены объект инфраструктуры, 10 гаражей, коммерческий объект и 2 транспортных средства", - написал Гладков в Telegram-канале.
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры, 10 гаражей, коммерческий объект и 2 машины повреждены в Белгороде после двух ракетных обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В воскресенье вечером губернатор рассказал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позже Гладков сообщил, что Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Ранения получили три мирных жителя, в том числе 17-летний юноша, все пострадавшие госпитализированы.
"Повреждены объект инфраструктуры, 10 гаражей, коммерческий объект и 2 транспортных средства", - написал Гладков в Telegram-канале.
