В Белгороде при обстрелах ВСУ поврежден объект инфраструктуры

БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры, 10 гаражей, коммерческий объект и 2 машины повреждены в Белгороде после двух ракетных обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В воскресенье вечером губернатор рассказал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позже Гладков сообщил, что Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Ранения получили три мирных жителя, в том числе 17-летний юноша, все пострадавшие госпитализированы. "Повреждены объект инфраструктуры, 10 гаражей, коммерческий объект и 2 транспортных средства", - написал Гладков в Telegram-канале.

