В Белгородской области отменили авиационную опасность
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала появилось в 21.11 мск воскресенья. Режим опасности атаки БПЛА длился в регионе около 11 часов. "Отбой опасности БПЛА на всей территории (Белгородской - ред.) области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
