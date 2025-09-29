https://ria.ru/20250929/belgorod-2045024065.html

В Белгородской области отменили авиационную опасность

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала появилось в 21.11 мск воскресенья. Режим опасности атаки БПЛА длился в регионе около 11 часов. "Отбой опасности БПЛА на всей территории (Белгородской - ред.) области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

