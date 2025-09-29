https://ria.ru/20250929/belgorod-2045018975.html
Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения в Белгороде
Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения в Белгороде - РИА Новости, 29.09.2025
Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения в Белгороде
Основная часть работ по восстановлению электроснабжения после обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района выполнена, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T07:00:00+03:00
2025-09-29T07:00:00+03:00
2025-09-29T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
пао «россети центр»
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Основная часть работ по восстановлению электроснабжения после обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района выполнена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, он уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии. Филиал ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" сообщил, что электроснабжение восстанавливают. "Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь. Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которые нужно подключить. Аварийные бригады все сейчас находятся на рабочих местах", - написал Гладков в Telegram-канале.
белгород
белгородский район
белгородская область
Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения в Белгороде
