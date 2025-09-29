Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк предотвратил переводы мошенникам от студентов на 3,1 млрд рублей - РИА Новости, 29.09.2025
16:17 29.09.2025
Т-Банк предотвратил переводы мошенникам от студентов на 3,1 млрд рублей
КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Т-Банк предотвратил переводы в адрес мошенников от студентов на сумму 3,1 миллиарда рублей в 2025 году, рассказал РИА Новости руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Красноярске. "Если в 2024 году мы спасли 2,8 миллиарда рублей, которые студенты пытались перевести мошенникам, то за 2025 год эта сумма уже составила 3,1 миллиарда рублей. Чаще всего пытаются обмануть студентов из Москвы, Питера и Татарстана", - сказал он, отметив, что злоумышленники стали прицельно работать со студенческой аудиторией, количество атак на которых по сравнению с прошлым годом выросло на 20%. Так, в 2025 году на счетах студентов из Москвы и Московской области Т-Банк спас 608 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 220 миллионов рублей, в Татарстане – 96 миллионов рублей. Более того, для студентов обычно придумывают особенные схемы. "Например, летом Т-Банк фиксировал резкий рост мошенничества по абитуриентам. Злоумышленники представлялись сотрудниками приемной комиссии и сообщали о проблемах с заявлением на обучение. Если вовремя не решить проблему, поступить в вуз не получится. Чтобы во всем разобраться, предлагали записаться на консультацию и под этим предлогом выманивали код из смс для входа на "Госуслуги", - говорится в сообщении кредитной организации. Следующей распространенной схемой мошенников стали предложения о переходе на удаленную работу. Так, молодые люди часто ищут возможность подзаработать, и мошенники этим пользуются - жертве предлагают удаленную работу с высокой оплатой и простыми обязанностями. "Например, лайкать товары на маркетплейсах или тестировать игры, а потом под разным предлогом выманивают деньги: предлагают открыть зарплатный счет, пройти обучение или получать более прибыльные задания", - пояснили в банке. "Мошенники часто подстраиваются под привычный ритм студентов - мессенджеры, площадки с объявлениями и чаты с подработками. При онлайн-покупках проводите сделки только в рамках платформы и не переходите по ссылкам от продавцов: используйте встроенные механизмы или оплачивайте товар при получении", - предупредил Замиралов. Еще одна излюбленная схема - легкие деньги на инвестициях и криптовалюте "с гарантией 200%". Зачастую студенты не располагают крупными средствами, поэтому мошенники просят оформить кредит или взять деньги у близких. Также подавляющее большинство потерь приходится на социальную инженерию. "Убедить человека расстаться со сбережениями мошенникам гораздо легче, чем взломать приложение банка или украсть телефон", - рассказали в банке.
