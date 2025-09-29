https://ria.ru/20250929/avtobus-2045121342.html

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса - РИА Новости, 29.09.2025

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса

Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Екатеринбурге, авария произошла, предварительно, из-за несоблюдения безопасной... РИА Новости, 29.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Екатеринбурге, авария произошла, предварительно, из-за несоблюдения безопасной дистанции, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции."В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Предварительная причина столкновения, установленная сотрудниками Госавтоинспекции, – несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из автобусов. По оперативной информации, в результате ДТП 14 человек в настоящее время осматриваются бригадами скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, "точный характер полученных травм уточняется".

екатеринбург

