Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области школьный автобус наехал на дерево - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/avtobus-2045069554.html
В Калининградской области школьный автобус наехал на дерево
В Калининградской области школьный автобус наехал на дерево - РИА Новости, 29.09.2025
В Калининградской области школьный автобус наехал на дерево
Двое детей получили травмы в школьном автобусе, который совершил наезд на дерево вблизи поселка Лесное в Неманском районе под Калининградом, региональный СК... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:39:00+03:00
2025-09-29T11:39:00+03:00
происшествия
лесной
россия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
КАЛИНИНГРАД, 29 сен - РИА Новости. Двое детей получили травмы в школьном автобусе, который совершил наезд на дерево вблизи поселка Лесное в Неманском районе под Калининградом, региональный СК начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "В Неманском районе по факту происшествия со школьным автобусом организована доследственная проверка. Утром 29 сентября 2025 года вблизи поселка Лесное Неманского района водитель школьного автобуса, перевозивший школьников, допустил наезд на придорожное дерево. В результате чего, по предварительным данным, травмы получили двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении регионального СУ СК. Уточняется, что доследственная проверка организована Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20250929/krasnojarsk-2045039568.html
лесной
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лесной, россия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лесной, Россия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининградской области школьный автобус наехал на дерево

Под Калининградом школьный автобус наехал на дерево, двое детей пострадали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 29 сен - РИА Новости. Двое детей получили травмы в школьном автобусе, который совершил наезд на дерево вблизи поселка Лесное в Неманском районе под Калининградом, региональный СК начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Неманском районе по факту происшествия со школьным автобусом организована доследственная проверка. Утром 29 сентября 2025 года вблизи поселка Лесное Неманского района водитель школьного автобуса, перевозивший школьников, допустил наезд на придорожное дерево. В результате чего, по предварительным данным, травмы получили двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
Уточняется, что доследственная проверка организована Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Красноярске 15-летняя девочка устроила ДТП с лобовым столкновением
Вчера, 09:59
 
ПроисшествияЛеснойРоссияКалининградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала