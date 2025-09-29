https://ria.ru/20250929/avtobus-2045069554.html

В Калининградской области школьный автобус наехал на дерево

В Калининградской области школьный автобус наехал на дерево - РИА Новости, 29.09.2025

В Калининградской области школьный автобус наехал на дерево

Двое детей получили травмы в школьном автобусе, который совершил наезд на дерево вблизи поселка Лесное в Неманском районе под Калининградом, региональный СК... РИА Новости, 29.09.2025

КАЛИНИНГРАД, 29 сен - РИА Новости. Двое детей получили травмы в школьном автобусе, который совершил наезд на дерево вблизи поселка Лесное в Неманском районе под Калининградом, региональный СК начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "В Неманском районе по факту происшествия со школьным автобусом организована доследственная проверка. Утром 29 сентября 2025 года вблизи поселка Лесное Неманского района водитель школьного автобуса, перевозивший школьников, допустил наезд на придорожное дерево. В результате чего, по предварительным данным, травмы получили двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении регионального СУ СК. Уточняется, что доследственная проверка организована Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

