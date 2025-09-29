Рейтинг@Mail.ru
Алиханов оценил объем производства электромобилей "Атом" - РИА Новости, 29.09.2025
18:13 29.09.2025
Алиханов оценил объем производства электромобилей "Атом"
Алиханов оценил объем производства электромобилей "Атом"
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Объем производства электромобилей "Атом" в следующем году ожидается на уровне около 5-6 тысяч машин, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь". "В планах, насколько я помню, коллеги говорили, что у них порядка 5 или 6 тысяч производство будет только в следующем году", - сказал министр об объеме производства электромобилей "Атом". Ранее руководитель отдела пиара бренда Анастасия Иваненкова рассказала РИА Новости, что количество предзаказов на "Атом" превысило 105 тысяч, а его стоимость ожидается порядка 3-4 миллионов рублей без учета госсубсидии. Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". В свою очередь Алиханов ранее в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году.
© Фото : АО "Кама" Обновленный экстерьер российского электромобиля "Атом"
Обновленный экстерьер российского электромобиля Атом
© Фото : АО "Кама"
Обновленный экстерьер российского электромобиля "Атом". Архивное фото
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Объем производства электромобилей "Атом" в следующем году ожидается на уровне около 5-6 тысяч машин, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь".
«
"В планах, насколько я помню, коллеги говорили, что у них порядка 5 или 6 тысяч производство будет только в следующем году", - сказал министр об объеме производства электромобилей "Атом".
Ранее руководитель отдела пиара бренда Анастасия Иваненкова рассказала РИА Новости, что количество предзаказов на "Атом" превысило 105 тысяч, а его стоимость ожидается порядка 3-4 миллионов рублей без учета госсубсидии.
Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". В свою очередь Алиханов ранее в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году.
Предсерийный электромобиль "Атом" впервые проехал по московским улицам
27 апреля, 13:59
