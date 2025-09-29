При атаке ВСУ на Запорожскую область погибла мирная жительница

Рейтинг@Mail.ru
17:19 29.09.2025 (обновлено: 17:52 29.09.2025)
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Женщина убита ударом ВСУ по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В результате вражеского обстрела Каменки-Днепровской убита мирная жительница", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, еще одна женщина ранена в селе Водяное, а в Великой Белозерке из-за атаки украинских дронов поврежден гражданский автомобиль. "Противник также атаковал электросети округа", - сказал Рогов.
запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия
Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия
© Фото : Владимир Рогов/TelegramПоследствия удара ВСУ по городу Каменка-Днепровская Запорожской области. 29 сентября 2025
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Последствия удара ВСУ по городу Каменка-Днепровская Запорожской области. 29 сентября 2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Женщина убита ударом ВСУ по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В результате вражеского обстрела Каменки-Днепровской убита мирная жительница", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, еще одна женщина ранена в селе Водяное, а в Великой Белозерке из-за атаки украинских дронов поврежден гражданский автомобиль.
"Противник также атаковал электросети округа", - сказал Рогов.
Запорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
