https://ria.ru/20250929/ataka-2045184979.html

При атаке ВСУ на Запорожскую область погибла мирная жительница

При атаке ВСУ на Запорожскую область погибла мирная жительница - РИА Новости, 29.09.2025

При атаке ВСУ на Запорожскую область погибла мирная жительница

Женщина убита ударом ВСУ по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T17:19:00+03:00

2025-09-29T17:19:00+03:00

2025-09-29T17:52:00+03:00

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045205980_149:97:1021:588_1920x0_80_0_0_9c7074c09ef9f4680881670c3942e60b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Женщина убита ударом ВСУ по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В результате вражеского обстрела Каменки-Днепровской убита мирная жительница", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, еще одна женщина ранена в селе Водяное, а в Великой Белозерке из-за атаки украинских дронов поврежден гражданский автомобиль. "Противник также атаковал электросети округа", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия