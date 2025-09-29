https://ria.ru/20250929/ataka-2045184979.html
При атаке ВСУ на Запорожскую область погибла мирная жительница
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Женщина убита ударом ВСУ по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В результате вражеского обстрела Каменки-Днепровской убита мирная жительница", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, еще одна женщина ранена в селе Водяное, а в Великой Белозерке из-за атаки украинских дронов поврежден гражданский автомобиль. "Противник также атаковал электросети округа", - сказал Рогов.
