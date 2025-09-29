https://ria.ru/20250929/ataka-2045038806.html
Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 29.09.2025
Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Двое мирных жителей в районе села Казинка Валуйского округа получили тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:55:00+03:00
2025-09-29T09:55:00+03:00
2025-09-29T09:55:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Двое мирных жителей в районе села Казинка Валуйского округа получили тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В районе села Казинка Валуйского округа дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Пострадали двое мирных жителей. У женщины множественные осколочные ранения лица, рук, а также перелом кисти, у мужчины — открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения ног. Пострадавших в тяжёлом состоянии глава поселения вместе с бойцами самообороны вывезли и передали бригадам скорой помощи. В настоящее время их доставляют в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что транспортное средство получило повреждения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Два человека ранены при атаке ВСУ на машину в Белгородской области