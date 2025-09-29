https://ria.ru/20250929/ataka-2045038806.html

Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 29.09.2025

Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Двое мирных жителей в районе села Казинка Валуйского округа получили тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.09.2025

БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Двое мирных жителей в районе села Казинка Валуйского округа получили тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В районе села Казинка Валуйского округа дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Пострадали двое мирных жителей. У женщины множественные осколочные ранения лица, рук, а также перелом кисти, у мужчины — открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения ног. Пострадавших в тяжёлом состоянии глава поселения вместе с бойцами самообороны вывезли и передали бригадам скорой помощи. В настоящее время их доставляют в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что транспортное средство получило повреждения.

белгородская область

