Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 29.09.2025
09:55 29.09.2025
Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 29.09.2025
Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Двое мирных жителей в районе села Казинка Валуйского округа получили тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В районе села Казинка Валуйского округа дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Пострадали двое мирных жителей. У женщины множественные осколочные ранения лица, рук, а также перелом кисти, у мужчины — открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения ног. Пострадавших в тяжёлом состоянии глава поселения вместе с бойцами самообороны вывезли и передали бригадам скорой помощи. В настоящее время их доставляют в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что транспортное средство получило повреждения.
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Два человека ранены при атаке ВСУ на машину в Белгородской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Двое мирных жителей в районе села Казинка Валуйского округа получили тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В районе села Казинка Валуйского округа дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Пострадали двое мирных жителей. У женщины множественные осколочные ранения лица, рук, а также перелом кисти, у мужчины — открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения ног. Пострадавших в тяжёлом состоянии глава поселения вместе с бойцами самообороны вывезли и передали бригадам скорой помощи. В настоящее время их доставляют в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что транспортное средство получило повреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
