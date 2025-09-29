https://ria.ru/20250929/asad-2045033922.html

Сторонникам Асада запретили голосовать на парламентских выборах в Сирии

в мире

сирия

дамаск (город)

башар асад

ахмед аш-шараа

КАИР, 29 сен - РИА Новости. Сторонники бывших властей Сирии не смогут баллотироваться или голосовать на предстоящих парламентских выборах в стране, заявил РИА Новости член высшей избирательной комиссии Сирии Хасан ад-Дагим. Ранее Высшая комиссия по выборам Сирии сообщила, что первые выборы в народный совет страны после завершения правления бывшего президента республики Башара Асада пройдут 5 октября. "Любому, чья поддержка бывшего режима оружием, деньгами или мнением доказана, запрещено баллотироваться, избираться и голосовать. Это так же касается тех, кто был членом Народного совета или находился в руководстве партий, поддерживавших бывший режим", - сказал ад-Дагим. Он подчеркнул, что предстоящие выборы в сирийский парламент будут непрямыми - голоса будут отдавать избирательные коллегии. По его словам, при отборе этих коллегий учитывалось многообразие сирийского общества в соответствии с последней переписью населения, проведенной в 2011 году. "На практике от 7 до 8 тысяч человек будут выбирать 140 депутатов парламента", - отметил ад-Дагим. Предыдущие выборы в парламент Сирии состоялись 15 июля 2024 года, когда пост президента страны еще занимал Асад. В конце января 2025 года народный совет был распущен новыми сирийскими властями. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.

