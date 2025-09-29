Рейтинг@Mail.ru
"Тербунский рубеж" собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области
Липецкая область
 
15:03 29.09.2025
"Тербунский рубеж" собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области
В Тербунском районе Липецкой области прошел IV сельский полумарафон "Тербунский рубеж", более 2 тысяч участников разных возрастов преодолели дистанции в 200...
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
тербунский район
ЛИПЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Тербунском районе Липецкой области прошел IV сельский полумарафон "Тербунский рубеж", более 2 тысяч участников разных возрастов преодолели дистанции в 200 метров, 500 метров, 3 километра, 10 километров, 21,1 километра, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что на дистанции 10 километров победу среди мужчин одержал Максим Петровский, а среди женщин лучший результат показала Татьяна Огнерубова. В полумарафоне на 21,1 километра первым среди мужчин финишировал Игорь Михальчук, а среди женщин первой стала Светлана Черных. Ведущим полумарафона был спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Артамонов отметил, что полумарафон посвятили защитникам родины в годы Великой Отечественной войны. На территории Тербунского района в июле 1942-го состоялось одно из крупнейших танковых сражений, которое историки называют "малой Прохоровкой". А зимой 1942-1943 годов оттуда войска Брянского и Воронежского фронтов начали контрнаступление для окончательного разгрома группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Воронежу. "Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь", — заключил Артамонов.
липецкая область
тербунский район
липецкая область, игорь артамонов, тербунский район
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Тербунский район
Артамонов: Тербунский рубеж собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Тербунском районе Липецкой области прошел IV сельский полумарафон "Тербунский рубеж", более 2 тысяч участников разных возрастов преодолели дистанции в 200 метров, 500 метров, 3 километра, 10 километров, 21,1 километра, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он рассказал, что на дистанции 10 километров победу среди мужчин одержал Максим Петровский, а среди женщин лучший результат показала Татьяна Огнерубова. В полумарафоне на 21,1 километра первым среди мужчин финишировал Игорь Михальчук, а среди женщин первой стала Светлана Черных. Ведущим полумарафона был спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Артамонов отметил, что полумарафон посвятили защитникам родины в годы Великой Отечественной войны. На территории Тербунского района в июле 1942-го состоялось одно из крупнейших танковых сражений, которое историки называют "малой Прохоровкой". А зимой 1942-1943 годов оттуда войска Брянского и Воронежского фронтов начали контрнаступление для окончательного разгрома группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Воронежу.
"Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь", — заключил Артамонов.
Липецкая область, Игорь Артамонов, Тербунский район
 
 
