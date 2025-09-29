https://ria.ru/20250929/artamonov-2045145744.html
"Тербунский рубеж" собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области
"Тербунский рубеж" собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области - РИА Новости, 29.09.2025
"Тербунский рубеж" собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области
В Тербунском районе Липецкой области прошел IV сельский полумарафон "Тербунский рубеж", более 2 тысяч участников разных возрастов преодолели дистанции в 200... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:03:00+03:00
2025-09-29T15:03:00+03:00
2025-09-29T15:03:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
тербунский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023844081_0:43:1001:606_1920x0_80_0_0_93f021fc96654ba06f36606ca6b23c51.jpg
ЛИПЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Тербунском районе Липецкой области прошел IV сельский полумарафон "Тербунский рубеж", более 2 тысяч участников разных возрастов преодолели дистанции в 200 метров, 500 метров, 3 километра, 10 километров, 21,1 километра, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что на дистанции 10 километров победу среди мужчин одержал Максим Петровский, а среди женщин лучший результат показала Татьяна Огнерубова. В полумарафоне на 21,1 километра первым среди мужчин финишировал Игорь Михальчук, а среди женщин первой стала Светлана Черных. Ведущим полумарафона был спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Артамонов отметил, что полумарафон посвятили защитникам родины в годы Великой Отечественной войны. На территории Тербунского района в июле 1942-го состоялось одно из крупнейших танковых сражений, которое историки называют "малой Прохоровкой". А зимой 1942-1943 годов оттуда войска Брянского и Воронежского фронтов начали контрнаступление для окончательного разгрома группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Воронежу. "Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь", — заключил Артамонов.
https://ria.ru/20250925/nalog-2044376230.html
липецкая область
тербунский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023844081_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_ff4e2291da92d5602f7f1597bb002cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, тербунский район
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Тербунский район
"Тербунский рубеж" собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области
Артамонов: Тербунский рубеж собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Тербунском районе Липецкой области прошел IV сельский полумарафон "Тербунский рубеж", более 2 тысяч участников разных возрастов преодолели дистанции в 200 метров, 500 метров, 3 километра, 10 километров, 21,1 километра, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он рассказал, что на дистанции 10 километров победу среди мужчин одержал Максим Петровский, а среди женщин лучший результат показала Татьяна Огнерубова. В полумарафоне на 21,1 километра первым среди мужчин финишировал Игорь Михальчук, а среди женщин первой стала Светлана Черных. Ведущим полумарафона был спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Артамонов отметил, что полумарафон посвятили защитникам родины в годы Великой Отечественной войны. На территории Тербунского района в июле 1942-го состоялось одно из крупнейших танковых сражений, которое историки называют "малой Прохоровкой". А зимой 1942-1943 годов оттуда войска Брянского и Воронежского фронтов начали контрнаступление для окончательного разгрома группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Воронежу.
"Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь", — заключил Артамонов.