https://ria.ru/20250929/artamonov-2045145744.html

"Тербунский рубеж" собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области

"Тербунский рубеж" собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области - РИА Новости, 29.09.2025

"Тербунский рубеж" собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области

В Тербунском районе Липецкой области прошел IV сельский полумарафон "Тербунский рубеж", более 2 тысяч участников разных возрастов преодолели дистанции в 200... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T15:03:00+03:00

2025-09-29T15:03:00+03:00

2025-09-29T15:03:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

тербунский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023844081_0:43:1001:606_1920x0_80_0_0_93f021fc96654ba06f36606ca6b23c51.jpg

ЛИПЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Тербунском районе Липецкой области прошел IV сельский полумарафон "Тербунский рубеж", более 2 тысяч участников разных возрастов преодолели дистанции в 200 метров, 500 метров, 3 километра, 10 километров, 21,1 километра, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что на дистанции 10 километров победу среди мужчин одержал Максим Петровский, а среди женщин лучший результат показала Татьяна Огнерубова. В полумарафоне на 21,1 километра первым среди мужчин финишировал Игорь Михальчук, а среди женщин первой стала Светлана Черных. Ведущим полумарафона был спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Артамонов отметил, что полумарафон посвятили защитникам родины в годы Великой Отечественной войны. На территории Тербунского района в июле 1942-го состоялось одно из крупнейших танковых сражений, которое историки называют "малой Прохоровкой". А зимой 1942-1943 годов оттуда войска Брянского и Воронежского фронтов начали контрнаступление для окончательного разгрома группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Воронежу. "Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь", — заключил Артамонов.

https://ria.ru/20250925/nalog-2044376230.html

липецкая область

тербунский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов, тербунский район