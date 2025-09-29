https://ria.ru/20250929/armeniya-2045256473.html

В центре Еревана загорелось здание

В центре Еревана загорелось здание - РИА Новости, 29.09.2025

В центре Еревана загорелось здание

Пожар возник в понедельник вечером в одном из зданий на улице Пушкина в центре Еревана, сообщает пресс-служба МВД Армении. РИА Новости, 29.09.2025

ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Пожар возник в понедельник вечером в одном из зданий на улице Пушкина в центре Еревана, сообщает пресс-служба МВД Армении. "Двадцать девятого сентября в 22.26 (21.26 мск - ред.) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступило сообщение о пожаре в трехэтажном здании на улице Пушкина", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место были направлены семь пожарных бригад, сотрудники спасательной службы и медики. "Работами по пожаротушению на месте руководит директор Спасательной службы МВД Армении - заместитель министра внутренних дел запаса Камо Цуцулян", - уточняется в сообщении. Информации о пострадавших нет.

