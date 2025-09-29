https://ria.ru/20250929/arhangelsk-2045165995.html
Нападение в Архангельске произошло из-за ненадлежащей работы сотрудника ЧОП
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший студент с ножом беспрепятственно прошел в техникум в Архангельске из-за ненадлежащего оказания услуг сотрудником ЧОП, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Архангельской области и НАО. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, из-за ненадлежащего оказания услуг сотрудником ЧОП, работавшей по контракту с учебным заведением, утром 29 сентября бывший студент, вооруженный ножом, без надлежащего досмотра беспрепятственно проник в техникум и ранил двух сотрудников. "Нападавшего задержали на территории учебного заведения студенты и передали прибывшему наряду патрульно-постовой службы полиции. Пострадавшие женщины прооперированы и находятся в медицинских учреждениях", - добавляется в сообщении. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
