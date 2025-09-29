https://ria.ru/20250929/arhangelsk-2045165830.html

Власти рассказали о напавшем на педагогов в архангельском техникуме

Власти рассказали о напавшем на педагогов в архангельском техникуме

2025-09-29

Бывший студент, который задержан после нападения на двух преподавателей техникума в Архангельске, отличался деструктивным поведением во время учебы, был замкнут

МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Бывший студент, который задержан после нападения на двух преподавателей техникума в Архангельске, отличался деструктивным поведением во время учебы, был замкнут и стоял на особом контроле в учреждении, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин. "Да, он стоял на особом контроле, было у него, так скажем, деструктивное поведение. Он был несколько замкнут. В техникуме об этом знали. Но это пока предварительная информация, все сейчас выясняется", - сказал Мелехин. Как сообщали в региональном следственном управлении СК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

