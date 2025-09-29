Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о напавшем на педагогов в архангельском техникуме - РИА Новости, 29.09.2025
16:16 29.09.2025
Власти рассказали о напавшем на педагогов в архангельском техникуме
Власти рассказали о напавшем на педагогов в архангельском техникуме
происшествия
архангельск
архангельская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Бывший студент, который задержан после нападения на двух преподавателей техникума в Архангельске, отличался деструктивным поведением во время учебы, был замкнут и стоял на особом контроле в учреждении, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин. "Да, он стоял на особом контроле, было у него, так скажем, деструктивное поведение. Он был несколько замкнут. В техникуме об этом знали. Но это пока предварительная информация, все сейчас выясняется", - сказал Мелехин. Как сообщали в региональном следственном управлении СК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
архангельск
архангельская область
россия
происшествия, архангельск, архангельская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельск, Архангельская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Бывший студент, который задержан после нападения на двух преподавателей техникума в Архангельске, отличался деструктивным поведением во время учебы, был замкнут и стоял на особом контроле в учреждении, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин.
"Да, он стоял на особом контроле, было у него, так скажем, деструктивное поведение. Он был несколько замкнут. В техникуме об этом знали. Но это пока предварительная информация, все сейчас выясняется", - сказал Мелехин.
Как сообщали в региональном следственном управлении СК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
Заголовок открываемого материала