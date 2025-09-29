https://ria.ru/20250929/arhangelsk-2045074815.html
Студенты колледжа помогли задержать напавшего на учителей в Архангельске
Студенты колледжа помогли задержать напавшего на учителей в Архангельске - РИА Новости, 29.09.2025
Студенты колледжа помогли задержать напавшего на учителей в Архангельске
Задержать напавшего на педагогов в архангельском техникуме, по предварительным данным, помогли студенты, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Задержать напавшего на педагогов в архангельском техникуме, по предварительным данным, помогли студенты, сообщили РИА Новости в региональном СУСК. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. "Предварительно, это так, помогли задержать студенты. Сейчас подробности устанавливаются", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что нападавший был в маске, по предварительным данным, он не пострадал.
Студенты колледжа помогли задержать напавшего на учителей в Архангельске
