Студенты колледжа помогли задержать напавшего на учителей в Архангельске
11:57 29.09.2025
Студенты колледжа помогли задержать напавшего на учителей в Архангельске
Задержать напавшего на педагогов в архангельском техникуме, по предварительным данным, помогли студенты, сообщили РИА Новости в региональном СУСК. РИА Новости, 29.09.2025
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Задержать напавшего на педагогов в архангельском техникуме, по предварительным данным, помогли студенты, сообщили РИА Новости в региональном СУСК. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. "Предварительно, это так, помогли задержать студенты. Сейчас подробности устанавливаются", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что нападавший был в маске, по предварительным данным, он не пострадал.
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Задержать напавшего на педагогов в архангельском техникуме, по предварительным данным, помогли студенты, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
"Предварительно, это так, помогли задержать студенты. Сейчас подробности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что нападавший был в маске, по предварительным данным, он не пострадал.
