В Архангельске задержали подозреваемого в нападении на сотрудниц техникума
11:02 29.09.2025 (обновлено: 11:26 29.09.2025)
В Архангельске задержали подозреваемого в нападении на сотрудниц техникума
происшествия
архангельск
россия
архангельская область
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Юноша, отчисленный из колледжа, задержан за нападение с ножом на двух сотрудниц техникума в Архангельске, женщины госпитализированы, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Архангельской области и НАО. "Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении. По данным следствия, утром 29 сентября в одном из техникумов в Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума, пострадавшие женщины госпитализированы. "Подозреваемый задержан. По предварительной информации, ранее он был отчислен из колледжа", - добавляется в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
архангельск
россия
архангельская область
2025
происшествия, архангельск, россия, архангельская область
Происшествия, Архангельск, Россия, Архангельская область
© Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/TelegramСотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме
© Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/Telegram
Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Юноша, отчисленный из колледжа, задержан за нападение с ножом на двух сотрудниц техникума в Архангельске, женщины госпитализированы, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Архангельской области и НАО.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, утром 29 сентября в одном из техникумов в Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума, пострадавшие женщины госпитализированы.
"Подозреваемый задержан. По предварительной информации, ранее он был отчислен из колледжа", - добавляется в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Происшествия
 
 
