В Архангельске задержали подозреваемого в нападении на сотрудниц техникума
В Архангельске задержали отчисленного из техникума мужчину за нападение с ножом
© Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/TelegramСотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Юноша, отчисленный из колледжа, задержан за нападение с ножом на двух сотрудниц техникума в Архангельске, женщины госпитализированы, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Архангельской области и НАО.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, утром 29 сентября в одном из техникумов в Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума, пострадавшие женщины госпитализированы.
"Подозреваемый задержан. По предварительной информации, ранее он был отчислен из колледжа", - добавляется в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
12 сентября 2024, 12:49