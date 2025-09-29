https://ria.ru/20250929/arhangelsk-2045058786.html

В Архангельске задержали подозреваемого в нападении на сотрудниц техникума

В Архангельске задержали подозреваемого в нападении на сотрудниц техникума - РИА Новости, 29.09.2025

В Архангельске задержали подозреваемого в нападении на сотрудниц техникума

Юноша, отчисленный из колледжа, задержан за нападение с ножом на двух сотрудниц техникума в Архангельске, женщины госпитализированы, сообщается в... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Юноша, отчисленный из колледжа, задержан за нападение с ножом на двух сотрудниц техникума в Архангельске, женщины госпитализированы, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Архангельской области и НАО. "Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении. По данным следствия, утром 29 сентября в одном из техникумов в Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума, пострадавшие женщины госпитализированы. "Подозреваемый задержан. По предварительной информации, ранее он был отчислен из колледжа", - добавляется в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

