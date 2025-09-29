https://ria.ru/20250929/arest-2045207162.html
В Чувашии арестовали главу районного собрания депутатов
В Чувашии арестовали главу районного собрания депутатов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Председатель собрания депутатов Ядринского округа, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, задержан при получении 2 миллионов рублей и заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что его знакомый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, убедил его, что знает о намерении правоохранительных органов вновь привлечь его к ответственности за аналогичное преступление. "Фигурант сообщил потерпевшему, что обладает связями в правоохранительных органах и за денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей, предназначавшееся якобы для одного из сотрудников, может помочь ему избежать привлечения к уголовной ответственности. В действительности же подобными сведениями и связями он не обладал, а полученные средства намеревался присвоить и распорядиться ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении регионального СУСК.Днем 26 сентября при получении денег подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ в своем автомобиле рядом с одним из отелей Чебоксар. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По ходатайству следователя СК задержанный заключен под стражу. Проведены обыски по месту жительства фигуранта и свидетелей. Следователи устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленника.
