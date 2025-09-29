https://ria.ru/20250929/arest-2045207162.html

В Чувашии арестовали главу районного собрания депутатов

В Чувашии арестовали главу районного собрания депутатов - РИА Новости, 29.09.2025

В Чувашии арестовали главу районного собрания депутатов

Председатель собрания депутатов Ядринского округа, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, задержан при получении 2 миллионов рублей РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T17:55:00+03:00

2025-09-29T17:55:00+03:00

2025-09-29T18:04:00+03:00

происшествия

россия

чебоксары

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045209989_17:0:1249:693_1920x0_80_0_0_12658a23085489e21e5236a898ea16cb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Председатель собрания депутатов Ядринского округа, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, задержан при получении 2 миллионов рублей и заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что его знакомый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, убедил его, что знает о намерении правоохранительных органов вновь привлечь его к ответственности за аналогичное преступление. "Фигурант сообщил потерпевшему, что обладает связями в правоохранительных органах и за денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей, предназначавшееся якобы для одного из сотрудников, может помочь ему избежать привлечения к уголовной ответственности. В действительности же подобными сведениями и связями он не обладал, а полученные средства намеревался присвоить и распорядиться ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении регионального СУСК.Днем 26 сентября при получении денег подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ в своем автомобиле рядом с одним из отелей Чебоксар. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По ходатайству следователя СК задержанный заключен под стражу. Проведены обыски по месту жительства фигуранта и свидетелей. Следователи устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленника.

https://ria.ru/20250927/arest-2044797688.html

https://ria.ru/20250724/sud-2031173396.html

россия

чебоксары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)