Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии арестовали главу районного собрания депутатов - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 29.09.2025 (обновлено: 18:04 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/arest-2045207162.html
В Чувашии арестовали главу районного собрания депутатов
В Чувашии арестовали главу районного собрания депутатов - РИА Новости, 29.09.2025
В Чувашии арестовали главу районного собрания депутатов
Председатель собрания депутатов Ядринского округа, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, задержан при получении 2 миллионов рублей РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:55:00+03:00
2025-09-29T18:04:00+03:00
происшествия
россия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045209989_17:0:1249:693_1920x0_80_0_0_12658a23085489e21e5236a898ea16cb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Председатель собрания депутатов Ядринского округа, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, задержан при получении 2 миллионов рублей и заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что его знакомый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, убедил его, что знает о намерении правоохранительных органов вновь привлечь его к ответственности за аналогичное преступление. &quot;Фигурант сообщил потерпевшему, что обладает связями в правоохранительных органах и за денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей, предназначавшееся якобы для одного из сотрудников, может помочь ему избежать привлечения к уголовной ответственности. В действительности же подобными сведениями и связями он не обладал, а полученные средства намеревался присвоить и распорядиться ими по своему усмотрению&quot;, - говорится в сообщении регионального СУСК.Днем 26 сентября при получении денег подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ в своем автомобиле рядом с одним из отелей Чебоксар. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По ходатайству следователя СК задержанный заключен под стражу. Проведены обыски по месту жительства фигуранта и свидетелей. Следователи устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленника.
https://ria.ru/20250927/arest-2044797688.html
https://ria.ru/20250724/sud-2031173396.html
россия
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045209989_257:0:1181:693_1920x0_80_0_0_954a6422f3fe9a5f08f24a83aaed93e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии арестовали главу районного собрания депутатов

В Чувашии арестовали главу Ядринского парламента по подозрению в мошенничестве

© ЧувашияСледком/TelegramЗадержан председатель Собрания депутатов Ядринского округа
Задержан председатель Собрания депутатов Ядринского округа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© ЧувашияСледком/Telegram
Задержан председатель Собрания депутатов Ядринского округа
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Председатель собрания депутатов Ядринского округа, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, задержан при получении 2 миллионов рублей и заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что его знакомый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, убедил его, что знает о намерении правоохранительных органов вновь привлечь его к ответственности за аналогичное преступление.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Суд на Урале арестовал бывшего мэра Красноуфимска
27 сентября, 16:51
«

"Фигурант сообщил потерпевшему, что обладает связями в правоохранительных органах и за денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей, предназначавшееся якобы для одного из сотрудников, может помочь ему избежать привлечения к уголовной ответственности. В действительности же подобными сведениями и связями он не обладал, а полученные средства намеревался присвоить и распорядиться ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Днем 26 сентября при получении денег подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ в своем автомобиле рядом с одним из отелей Чебоксар. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
По ходатайству следователя СК задержанный заключен под стражу. Проведены обыски по месту жительства фигуранта и свидетелей. Следователи устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленника.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег бойцов СВО
24 июля, 15:31
 
ПроисшествияРоссияЧебоксарыСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала